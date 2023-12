Vespa Primavera 50 Touring: prezzo e velocità massima

La Vespa Primavera 50 viene presentata dalla Casa madre in tre modelli: la Primavera 50, la Primavera 50 S e la Primavera 50 Touring. Tuttavia, in questo articolo tratteremo solo l’ultimo modello. La Vespa Primavera 50 Touring è stata costruita apposta per i piccoli viaggi. Questa vocazione è racchiusa in un motore compatto e brillante che trasforma ogni spostamento in una piccola avventura. Infatti, questa Vespa “small body” è molto leggera, ha una guida fluida, silenziosa e confortevole, sia nelle condizioni di traffico metropolitano che sui tratti di strada libera. Vediamo, quindi, il prezzo e la velocità massima della Vespa Primavera 50 Touring.

Vespa Primavera 50 Touring: prezzo e caratteristiche

Il prezzo franco concessionario della Vespa Primavera 50 Touring parte da 3.890 Euro.

Il colore disponibile della Vespa Primavera 50 Touring è solo uno: il “Grigio Travolgente Glossy“. Inoltre, sono presenti finiture cromate e cerchi in “Grigio Dust” in lega di alluminio, che impreziosiscono ulteriormente il body di questa versione. Oltre a ciò, le dotazioni di serie di questo modello di scooter di Vespa sono le seguenti: l’ABS; i cerchi a razze; il parabrezza; il portapacchi anteriore; il portapacchi posteriore.

Velocità massima della Vespa Primavera 50 Touring

La Vespa Primavera 50 Touring raggiunge una velocità massima di 45 km/h. Tutto questo è possibile grazie alle caratteristiche del motore e delle sue performance. Vediamole brevemente.

Per quanto riguarda il motore, questo è un monocilindrico, con 4 tempi, 3 valvole per cilindro (2 di aspirazione ed 1 di scarico) e i-get catalizzato (dotato di sensore barometrico integrato che monitora costantemente la carburazione adattandola alle condizioni di guida). Inoltre, possiede una cilindrata di 49 cc, un alesaggio x corsa di 39 mm x 41,4 mm, una potenza massima all’albero di di 2,2 kW (3 CV) a 7.500 rpm e una coppia massima di 2.9 Nm a 7.000 rpm. Infine, l’alimentazione è ad iniezione elettronica, il raffreddamento è ad aria forzata e l’avviamento è di tipo elettrico.

Normativa ed emissioni dello scooter

La Vespa Primavera 50 Touring rispetta la normativa Euro 5 e le emissioni di CO2 si attestano su 57 g/km.

La Vespa Primavera 50 Touring attesta i suoi consumi su 40 km/l e la capacità serbatoio carburante si attesta su 7,5 litri.