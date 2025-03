Le accise sui carburanti: un peso per gli automobilisti

In Italia, le accise sui carburanti rappresentano una delle voci più significative nel costo finale per gli automobilisti. Con oltre 72 centesimi di euro al litro per la benzina e 61 centesimi per il diesel, il nostro Paese si colloca tra i più alti in Europa per tassazione sui carburanti. Queste tasse, introdotte inizialmente per finanziare emergenze, sono diventate una costante nel bilancio statale, gravando pesantemente sulle tasche dei cittadini.

La composizione del prezzo dei carburanti

Per comprendere l’impatto delle accise, è fondamentale analizzare la composizione del prezzo dei carburanti. Questo prezzo si articola in quattro voci principali: accise, IVA, prezzo industriale e margine lordo. Le accise sono tasse fisse, mentre l’IVA, attualmente al 22%, si applica sul prezzo totale. Il prezzo industriale rappresenta i costi di raffinazione e approvvigionamento del petrolio, mentre il margine lordo è il guadagno dei distributori.

Attualmente, i prezzi al litro sono di circa 1,78 euro per la benzina e 1,685 euro per il diesel al self service. Se si escludessero le tasse, il costo sarebbe significativamente inferiore, permettendo un risparmio notevole per gli automobilisti.

Il risparmio potenziale per gli automobilisti

Considerando un serbatoio da 50 litri, il risparmio su un pieno sarebbe di circa 50 euro se si eliminassero le accise e l’IVA. Questo dato mette in luce quanto le tasse incidano sui costi quotidiani degli automobilisti. Infatti, si stima che circa il 50-60% del prezzo finale del carburante sia costituito da tasse, un dato che non può essere ignorato da chiunque utilizzi un veicolo per spostarsi.

In sintesi, la prossima volta che ci si reca al distributore, è utile avere consapevolezza di quanto si sta contribuendo alle casse dello Stato attraverso le accise sui carburanti. Un’informazione che può aiutare a comprendere meglio le dinamiche economiche e a valutare eventuali alternative per risparmiare sui costi di rifornimento.