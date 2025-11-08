Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano: cosa aspettarsi nel 2025

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano si osservano segni di stabilità e crescita. Secondo i dati forniti da Nomisma, i prezzi medi delle abitazioni di lusso hanno registrato un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Questo trend è sostenuto da un forte interesse da parte di investitori nazionali e internazionali.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più promettenti per gli investimenti includono Brera, Porta Venezia e CityLife. Brera si distingue per la sua rivalutazione continua, grazie a progetti di riqualificazione urbana e attrattive culturali. Porta Venezia, con il suo fascino storico e il rinnovamento delle infrastrutture, sta attirando una clientela sempre più esigente.

Trend prezzi e opportunità di investimento

Le tendenze di prezzo nel mercato del lusso milanese evidenziano un aumento costante, con un ROI immobiliare che si attesta attorno al 5%. Le opportunità di investimento si concentrano soprattutto in immobili da ristrutturare, i quali offrono un cash flow interessante e possibilità di rivalutazione.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi desidera investire nel mercato immobiliare di lusso a Milano, è fondamentale analizzare con attenzione le location. Scegliere immobili in zone in crescita e prestare attenzione a fattori come la vicinanza ai servizi e alla mobilità è cruciale. Inoltre, considerare l’acquisto di immobili da ristrutturare rappresenta un’ottima strategia per massimizzare il ritorno sull’investimento.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano nei prossimi 3-5 anni rimangono positive. Si prevede una continua crescita dei prezzi, sostenuta da un aumento della domanda sia da parte di acquirenti locali che internazionali. Investire ora potrebbe rivelarsi una decisione vincente per chi cerca opportunità nel mercato del luxury real estate.