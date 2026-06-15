Auto a GPL 2026: prezzi, modelli e risparmi garantiti

Con i costi del carburante tradizionale che continuano a salire, il GPL si conferma una scelta sempre più popolare tra gli automobilisti. Questo carburante alternativo permette di risparmiare fino al 40% sui costi di viaggio, un vantaggio che cresce con l’aumentare dei chilometri percorsi. Le case automobilistiche hanno risposto a questa domanda con una vasta gamma di modelli a GPL, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza e budget.

In questo articolo, esploreremo le nuove auto a GPL del 2026analizzando i modelli più interessanti, i loro prezzi e le caratteristiche tecniche. Che tu sia alla ricerca di un’auto compatta o di un SUV spazioso, troverai sicuramente l’opzione giusta per te.

Le novità del 2026: una panoramica sui modelli

Il 2026 si apre con una serie di novità significative nel settore delle auto a GPL. Tra i marchi che hanno introdotto nuovi modelli troviamo CirelliDaciaDRKGMKiaMitsubishiRenaultSportequipe e Tiger. Ogni brand ha portato sul mercato soluzioni innovative, con motori bifuel e tecnologie avanzate che garantiscono prestazioni e risparmi.

Cirelli: eleganza e tecnologia

Cirelli, marchio italiano che importa e adatta modelli cinesi per il mercato europeo, ha presentato due nuovi SUV: la Cirelli 3zero3 e la Cirelli 5zero5. Entrambi i modelli sono disponibili con impianto bifuel benzina-GPL e in versione mild hybrid. La 3zero3 ha un prezzo di partenza di 29.900 euromentre la 5zero5 parte da 36.800 euro. Questi veicoli offrono un equilibrio perfetto tra design elegante e tecnologia avanzata.

Dacia: convenienza e versatilità

Dacia si conferma uno dei marchi più attivi nel settore delle auto a GPL. Tra le novità del 2026 troviamo la Sandero e la Joggerdisponibili con cambio manuale o automatico, e la Duster ECO-G 120. La Sandero a GPL parte da 16.600 euromentre la Duster è disponibile anche nella versione mild hybrid a GPL con trazione integrale, denominata hybrid-G 150 4×4a partire da 19.900 euro. Dacia offre soluzioni versatili e convenientiadatte a ogni tipo di utilizzo.

DR Automobiles: innovazione e stile

DR Automobiles ha introdotto una serie di modelli a GPL, tra cui la DR 3 e la DR 5disponibili rispettivamente a partire da 19.900 euro e 21.900 euro. Per chi cerca un SUV più grande, ci sono la DR 6 e la DR 7con prezzi di partenza di 30.900 euro e 34.900 euro. Questi modelli combinano innovazione tecnologica e design accattivante.

Le scelte premium: Sportequipe e Tiger

Per chi cerca un’auto a GPL con un tocco di lusso, Sportequipe e Tiger offrono soluzioni di alto livello. La Sportequipe 8 GTdisponibile a partire da 37.900 euroè un SUV elegante e potente, con un motore 1.6 turbo benzina/GPL da 177 CV. La Tiger Eightinvece, è un’auto sportiva con un design moderno e un motore 1.5 turbo benzina/GPL da 167 CV, disponibile a partire da 36.900 euro.

Questi modelli rappresentano l’apice della tecnologia e del comfortoffrendo prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida unica.

Conclusione: il futuro delle auto a GPL

Le nuove auto a GPL del 2026 dimostrano che questo carburante alternativo è una scelta sempre più valida per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Con una vasta gamma di modelli disponibili, dai SUV alle auto compatte, c’è l’imbarazzo della scelta. Che tu sia alla ricerca di un’auto economica o di un veicolo premium, il GPL offre soluzioni per ogni esigenza.

Non dimenticare di considerare i vantaggi fiscali e le agevolazioni disponibili per l’acquisto di auto a GPL, che possono rendere questa scelta ancora più conveniente. Con i prezzi della benzina in continua ascesa, il GPL si conferma una scelta intelligente per il futuro.