GT World Challenge 2026: nuove livree per Assetto Corsa Competizione

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno rilasciato un aggiornamento gratuito per Assetto Corsa Competizione con le livree ufficiali del GT World Challenge 2026.

Il mondo del sim racing si arricchisce di nuove opportunità grazie all’ultimo aggiornamento di Assetto Corsa Competizione. Kunos Simulazioni e 505 Games hanno infatti rilasciato il GT World Challenge 2026 Liveries Updateun pacchetto che introduce le livree ufficiali delle auto partecipanti al campionato 2026.

Questo aggiornamento, completamente gratuito, è disponibile per i possessori del simulatore su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Basta accedere al rispettivo store digitale per scaricare il contenuto e iniziare a esplorare le nuove grafiche.

Un aggiornamento che valorizza il realismo

Il GT World Challenge 2026 Liveries Update non introduce modifiche alla fisica o al modello di guida delle vetture, ma si concentra esclusivamente sull’aspetto estetico. Questo aggiornamento permette di replicare fedelmente le griglie di partenza della stagione reale, dall’inizio alla fine, aumentando il livello di realismo visivo durante le sessioni in pista.

Nel trailer ufficiale, è possibile ammirare i dettagli, i colori e gli sponsor che caratterizzano le scuderie ufficiali. Tra le protagoniste del filmato, spiccano vetture di spicco della categoria GT3come la Ferrari 296 GT3la Porsche 911 GT3 Rla Mercedes-AMG GT3la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 e la Ford Mustang GT3.

Le novità estetiche del 2026

L’aggiornamento introduce tutte le livree ufficiali delle auto che hanno preso parte al campionato 2026 GT World Series. Questo permette agli appassionati di correre con un’estetica perfettamente allineata al campionato reale, rendendo l’esperienza di simulazione ancora più coinvolgente.

Tra le novità più interessanti, troviamo la Ferrari 296 GT3 con la livrea Francorchamps Motorsche aggiunge un tocco di eleganza e personalizzazione alle competizioni virtuali. La Ford Mustang GT3ultima arrivata nel panorama delle GT3, è un’altra delle protagoniste di questo aggiornamento, offrendo ai piloti virtuali l’opportunità di guidare una delle vetture più iconiche del momento.

Con questo aggiornamento, Kunos Simulazioni e 505 Games confermano ancora una volta il loro impegno nel migliorare costantemente l’esperienza di gioco per gli appassionati di sim racing. Il GT World Challenge 2026 Liveries Update è un’aggiunta consigliata per tutti coloro che desiderano vivere al meglio le emozioni delle competizioni virtuali.