Analisi delle prove libere 2 al GP d’Ungheria 2025: McLaren al top

Amiche e amici, che weekend ricco di emozioni ci aspetta al GP d’Ungheria 2025! 🏎️💨 Le prove libere 2 hanno confermato quanto di buono abbiamo visto in precedenza, con la McLaren che si è presa la scena. Ma chi altro si è distinto? Scopriamolo insieme!

McLaren in testa: la doppietta di Norris e Piastri

Non c’è dubbio, la McLaren sta vivendo un momento d’oro! Lando Norris ha chiuso le prove libere 2 con un tempo strabiliante di 1:15.624, confermandosi il più veloce in pista. E non è solo merito suo: Oscar Piastri ha seguito a ruota, con un distacco di quasi tre decimi. Questo è giving me… vibes di un dominio totale! ☀️

La monoposto sembra praticamente cucita su misura per il tracciato dell’Hungaroring e, con questa performance, le aspettative per la pole position e la gara sono altissime. Chi di voi scommette su un’altra doppietta per il team papaya? 🤔

Ferrari e Aston Martin: competitività in crescita

Charles Leclerc ha portato la Ferrari al terzo posto, staccato di quattro decimi da Norris. È chiaro che la Scuderia di Maranello sta lavorando sodo e sembra pronta a lottare per il podio. Che ne pensate? La Ferrari può realmente competere con la McLaren questo weekend? 🏁

Ma non finisce qui! L’Aston Martin ha sorpreso tutti, con Lance Stroll quarto e Fernando Alonso che, nonostante un inizio difficile, ha dimostrato di avere un buon ritmo. Questo è un bel segnale per la squadra, che ha faticato nelle ultime gare. Chi è pronto per un colpo di scena? 🔥

Red Bull: un venerdì da dimenticare?

Plot twist: Max Verstappen ha chiuso le prove in 14esima posizione! 😱 Ha lamentato problemi di bilanciamento e difficoltà di inserimento in curva. È un venerdì horror per Red Bull, e ora la squadra dovrà lavorare sodo per sistemare il setup. Chi altro ha mai visto un campione del mondo in difficoltà come questa?

Non è la prima volta che Red Bull si trova in difficoltà nel venerdì, ma con un’opportuna revisione dell’assetto, potrebbero tornare competitivi già domani. Sarà interessante vedere come si comporteranno nelle qualifiche!

In attesa di FP3 e delle qualifiche, cosa ne pensate di queste prove libere? Quali sono le vostre aspettative per la gara di domenica? Fatemi sapere nei commenti! 💬 #F1 #GPUngheria2025