Ancona protagonista: Rai, Tiziano Ferro e Calciomercato in diretta

Ancona è pronta a vivere una giornata memorabile il 3 luglio 2026. La città dorica si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico nazionale grazie a una serie di eventi di rilievo che spaziano dalla televisione alla musica, dallo sport allo shopping.

La giornata inizierà con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva al Teatro delle Muse. Questo evento attirerà i volti più noti del piccolo schermo, pronti a sfilare sul red carpet allestito in piazza della Repubblica, che sarà temporaneamente pedonalizzata per garantire sicurezza e facilitare le riprese.

La serata televisiva e musicale

La serata continuerà in Piazza del Plebiscito dove andrà in onda in diretta la tappa anconetana di Calciomercato – L’Originale di Sky Sport. L’orario insolito, fissato alle 23.00, è dovuto alla concomitanza con le partite dei Mondiali di Calcio 2026. La trasmissione promette scoop, intrattenimento e ospiti illustri.

Contemporaneamente, allo Stadio del Conero si accenderanno i riflettori per il concerto di Tiziano Ferro uno degli eventi musicali più attesi della stagione estiva. Per facilitare gli spostamenti dei numerosi fan, il Comune ha predisposto un servizio di navette gratuite che collegheranno l’impianto sportivo con la stazione ferroviaria centrale e i principali parcheggi scambiatori.

Shopping notturno e novità Rai Sport

A fare da cornice a questa importante vetrina sarà l’apertura serale straordinaria dei negozi del centro storico. L’iniziativa Eventi e Shopping dopo il Tramonto ad Ancona vedrà le attività di Corso Garibaldi, Corso Mazzini e Corso Stamira aperte fino alle 23.00, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi. Questo format sarà replicato anche il 25 e 29 luglio e il 1° agosto, con orari prolungati fino alle 21.30.

Nel frattempo, la Rai ha annunciato importanti novità per la prossima stagione sportiva. Tra le novità principali, La Domenica Sportiva – Pomeriggio su Rai2, un contenitore che spazierà dalla Serie A alla Serie C, passando per calcio femminile, tennis, pallavolo e motori. Un altro programma innovativo è Fuori Tempo – Le storie dello sport in onda il venerdì in seconda serata.

Tra i programmi confermati, La nuova Ds la domenica sera su Raidue con Adriano Panatta, Lele Adani e Ciccio Graziani come opinionisti, seguito da La Domenica Sportiva – Extra Time per analizzare le gare del fine settimana. Inoltre, da settembre, torneranno DribblingIl Sabato al 90 e Il Processo del Lunedì.

Marco Lollobrigida, direttore di RaiSport, ha sottolineato l’impegno a migliorare il canale 58 RaiSport, potenziandolo con nuove rubriche e uno studio pomeridiano per essere sempre collegati agli eventi sportivi.