MotoGP: Bastianini passa all’Aprilia con Trackhouse dal 2027

Enea Bastianini è pronto a una nuova avventura in MotoGP. Dal 2027 correrà con la Trackhouse, guidando una Aprilia e affiancando Raúl Fernández. Scopri i dettagli di questa importante svolta.

Il mondo della MotoGP è in fermento per l’annuncio del trasferimento di Enea Bastianini. Il pilota italiano, attualmente in forza alla KTM ha ottenuto il via libera per unirsi alla Trackhouse a partire dal 2027. Questa decisione segna un capitolo importante nella carriera di Bastianini, che avrà l’opportunità di guidare una Aprilia e di competere al fianco di Raúl Fernández.

La notizia è stata confermata dopo che la KTM ha deciso di non esercitare la clausola di estensione del contratto di Bastianini. Questo significa che il pilota potrà finalmente realizzare il suo sogno di correre con una delle moto più competitive del campionato. Con la Trackhouse, Bastianini spera di tornare a conquistare risultati di prestigio, dopo un periodo con la KTM in cui ha ottenuto un podio e due medaglie Sprint, ma nessuna vittoria.

La carriera di Bastianini: un viaggio tra diverse moto

Bastianini, che ha iniziato la sua carriera in MotoGP con la Ducati ha già avuto l’opportunità di guidare diverse moto. Con la KTM, ha dimostrato di essere un pilota versatile e competitivo, anche se i risultati non sono stati sempre all’altezza delle sue aspettative. La sua ultima vittoria risale alla seconda gara a Misano nel 2026, quando correva ancora con la Ducati.

Il passaggio alla Aprilia rappresenta una nuova sfida per Bastianini, che avrà l’opportunità di lavorare con un team ambizioso e una moto che ha dimostrato di essere molto competitiva. La Trackhouse, infatti, è un team in crescita che punta a diventare una delle realtà più importanti del campionato. Con Fernández come compagno di squadra, Bastianini avrà un alleato prezioso per affrontare le sfide del campionato.

Le aspettative per il futuro

Con il trasferimento alla Trackhouse, Bastianini spera di tornare a lottare per le vittorie e i podi. La Aprilia è una moto che ha dimostrato di essere molto competitiva, e il pilota italiano è determinato a sfruttare al meglio questa opportunità. La stagione 2027 sarà quindi un anno cruciale per Bastianini, che dovrà dimostrare di essere in grado di competere ai massimi livelli.

Nel frattempo, la MotoGP continua a vivere momenti emozionanti. Il prossimo appuntamento è il GP di Germania che si terrà dal 10 al 12 luglio al Sachsenring. Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi della gara in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La notizia del trasferimento di Bastianini alla Trackhouse è solo l’ultimo capitolo di una stagione ricca di colpi di scena. Gli appassionati di MotoGP non vedono l’ora di vedere il pilota italiano in azione con la nuova squadra e di scoprire se riuscirà a tornare a vincere.