Andamento del mercato automobilistico italiano a luglio 2025

Scopri come si è comportato il mercato dell’auto in Italia a luglio 2025 e quali modelli stanno dominando le vendite.

Ciao a tutti! Oggi parliamo del mercato automobilistico in Italia e dei numeri che ci portiamo a casa a luglio 2025. 🚗💨 Se pensate che il settore auto sia in continua evoluzione, questo è il momento giusto per farvi un’idea chiara di ciò che sta accadendo. Pronti a scoprire insieme le tendenze, le immatricolazioni e i modelli più venduti? Andiamo! 💬

Le immatricolazioni di luglio 2025: un quadro generale

Iniziamo con i dati! A luglio 2025, il mercato italiano ha registrato un totale di 118.493 immatricolazioni, con un calo del -5,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Se confrontiamo le cifre con quelle del 2019, vediamo una diminuzione del -22,7%. 😱 Chi di voi si aspettava un trend così negativo?

Ma non è tutto! Nei primi sette mesi del 2025, il totale delle immatricolazioni si attesta a 973.396 unità, segnando un calo del -3,8% rispetto ai dati del 2024. Chi ha voglia di riflettere su cosa significa tutto ciò? È solo un momento di flessione o c’è dell’altro? 🤔

Le categorie di auto in crescita e in calo

Parliamo ora delle diverse categorie di auto. Le immatricolazioni delle autovetture a benzina sono scese del -21,6%, con una quota di mercato del 23,7%. Le auto diesel, invece, hanno visto un calo del -26,1% e ora si attestano al 9,9%. Chi di voi è sorpreso da questi numeri? 🤔

Ma non tutto è negativo! Le auto ibride, sia mild che full, hanno visto una crescita del +4,5%, raggiungendo il 44% di quota. E per gli amanti dell’elettrico, le auto elettriche hanno avuto una crescita impressionante, con vendite aumentate del +37,3% a luglio. Questo è davvero un segnale chiaro che il mercato sta cambiando, e non possiamo ignorarlo! 🔋✨

I modelli più venduti: chi domina la classifica?

E ora, la parte che tutti aspettavamo: quali sono i modelli di auto più venduti? La Fiat Panda continua a regnare sovrana, seguita dalla Dacia Sandero e dal Jeep Avenger. Questa è la classifica per il 2025, e non sembra che le cose cambieranno presto. Chi di voi ha una di queste auto o ha pensato di acquistarne una? 🚙💖

Il Gruppo Stellantis continua a dominare il mercato, controllando quasi un terzo delle immatricolazioni in Italia. Con questa situazione, è interessante chiedersi: quali strategie adotteranno i concorrenti per recuperare terreno? Questo è un punto di discussione che merita attenzione! 💬

In conclusione, il mercato dell’auto in Italia si sta adattando a nuove dinamiche e preferenze dei consumatori. È un momento cruciale, e chi è nel settore deve rimanere vigile e pronto a rispondere ai cambiamenti. Quali tendenze pensate che vedremo nei prossimi mesi? Fatemi sapere nei commenti! #Auto #MercatoAutomobilistico #Tendenze2025