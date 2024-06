La particolarità di Aprilia RS50, una moto a tutti gli effetti in apparenza è quella di avere un motore 50 cc con le caratteristiche estetiche di una motocicletta di quelle più grandi. Risulta quindi particolarmente amata dai giovanissimi essendo compatibile con la patente AM conseguibile a partire dai 14 anni. Si tratta inoltre di una moto omologata per due persone: due passeggeri possono salire a partire dai 16 anni di età del conducente.

Dati tecnici e ciclistica della Aprilia RS50

Questa bella moto del 2018 ha un motore con avviamento elettrico di cilindrata 50 a due tempi e un cilindro, raffreddamento a liquido; per quanto riguarda le emissioni si tratta di un euro 4. Aprilia RS50 può essere acquistata a partire da 4.570 euro.

Per quanto riguarda altri dati tecnici si tratta di una moto lunga un metro e 95, larga 74 cm, alta 1 m e 14; la sella da terra è alta 82 cm. In totale pesa 132 kg ed ha un serbatoio di 14 litri con riserva, cambio manuale meccanico 6 marce e frizione multidisco.

Nell’ambito della ciclistica il telaio di Aprilia RS50 è in alluminio e la livrea è disponibile in due colori, bianco e rosso e rosso e nero; le ruote sono integrali con cerchi da 17 pollici sia davanti che dietro, le gomme hanno una buona aderenza sul bagnato, i freni sono a disco 30 cm davanti e 21 cm dietro, senza ABS.

La sospensione anteriore ha la forcella upside-down quella posteriore un forcellone con il monoammortizzatore. La velocità raggiungibile senza apportare modifiche è di 101 km orari.

Alcune considerazioni

Aprilia RS50 è una moto che ha ottenuto un riscontro estremamente positivo presso il pubblico di giovanissimi sia di ragazzi che di ragazze che la trovano piuttosto maneggevole da guidare e da portare in piega, con un motore dalle buone prestazioni – eccetto che nelle salite più ripide quando tende a spegnersi.

I freni di Aprilia RS50 sono molto efficienti ma le sospensioni risultano un po’ dura per essere una moto sportiva ma le prestazioni sono comunque ottime per quanto riguarda la sicurezza – trattandosi sempre di un modello destinato prevalentemente ai guidatori che devono fare esperienza.

Gli specchietti retrovisori non sono di grandi dimensioni e non consentono una perfetta visibilità; si tratta comunque di una moto bella, dal carattere sportivo e divertente da guidare. Trattandosi di un modello destinato ai più giovani le dimensioni sono proporzionate alle corporature previste ma diciamo che a partire da un metro e 75 di altezza potrebbe risultare un po’ scomoda. Aprilia RS50 resta comunque un modello ideale per imparare a guidare una moto con le marce, corporatura permettendo.

Lo scarico Giannelli originale può essere modificato per andare a intervenire sul sound originale: ad ogni modo trattandosi di una moto da corsa a 2 tempi non ci si può aspettare il ruggito di una motocicletta di alta cilindrata. Per quanto riguarda leggerezza e costo, gli amanti di questo modello possono considerare anche il modello uscito prima del 2010, più leggero ed economico.

