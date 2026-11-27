Renault porta la Twingo elettrica nel centro di Roma, dentro un temporary store al Cinema Adriano

Renault ha aperto a Roma un temporary store chiamato rnlt, ospitato nel Cinema Adriano, in Piazza Cavour. Lo spazio è affacciato sulla piazza con tre vetrine e ha come protagonista la nuova renault Twingo E-Tech electric, esposta accanto a una selezione di abbigliamento e accessori del marchio.

Si tratta del secondo spazio di questo tipo in Italia, dopo quello aperto nel quartiere Brera, a Milano. Il temporary store romano resterà attivo per circa due mesi e mezzo, fino a gennaio 2027.

Uno spazio nel centro di Roma

Il Cinema Adriano si trova in una delle zone più frequentate del centro della città. Renault ha scelto questa sede per presentare il marchio oltre il singolo modello, con l’obiettivo di far incontrare design, lifestyle e mobilità elettrica in un ambiente aperto al pubblico.

Chi entra può parlare con uno specialista Renault per conoscere la Twingo E-Tech electric e le altre tecnologie della casa. Lo store ospita anche una selezione delle collezioni The Originals, con capi di abbigliamento, accessori e modellini ispirati alla storia del marchio.

Un portavoce Renault ha presentato l’apertura spiegando il ruolo del formato nella strategia dell’azienda: “Con l’apertura di rnlt Roma compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione della presenza del brand sul territorio, portando l’universo Renault in uno spazio ad alta visibilità e forte valore relazionale”.

Le caratteristiche della Twingo E-Tech electric

La Twingo E-Tech electric è lunga 3,79 metri e ha cinque porte. I sedili posteriori indipendenti e scorrevoli permettono di modulare lo spazio del bagagliaio, che arriva fino a 360 litri. Lo schienale del sedile anteriore lato passeggero si abbatte per trasportare oggetti lunghi fino a due metri.

Il motore elettrico eroga 60 kW, pari a 80 CV, ed è abbinato a una batteria LFP da 27,5 kWh. Secondo Renault, l’autonomia dichiarata arriva fino a 263 km nel ciclo WLTP. La funzione One Pedal permette di rallentare fino all’arresto agendo soprattutto sull’acceleratore.

A bordo c’è il sistema multimediale openR link con Google integrato, affiancato da diversi sistemi di assistenza alla guida. L’auto è presentata come city car elettrica e connessa, pensata per gli spostamenti in città e nelle aree periurbane.