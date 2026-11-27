Dal 1° gennaio 2027 su alcune colonnine pubbliche per auto elettriche il pagamento con carta diventerà obbligatorio. Ecco quali stazioni sono coinvolte e quali restano escluse.

Installare colonnine di ricarica aperte al pubblico non riguarda solo la scelta della stazione. La conformità coinvolge il sito, la connessione elettrica, la sicurezza, l’accessibilità, i pagamenti e la manutenzione nel tempo. Un impianto installato ma difficile da usare può diventare un costo operativo e d’immagine per chi lo gestisce.

Dal 1° gennaio 2027 cambia un punto importante per chi guida un’auto elettrica in viaggio: su una parte delle stazioni pubbliche il pagamento con carta sarà obbligatorio. La norma deriva dal Regolamento (UE) 2023/1804 sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, che ha già iniziato a produrre effetti dal 2024.

Quali stazioni devono accettare la carta

L’obbligo riguarda i punti di ricarica pubblici da almeno 50 kW collocati lungo la rete TEN-T, la rete transeuropea che comprende autostrade e strade principali, e nelle aree di parcheggio sicure, frequentate soprattutto dai mezzi pesanti. Il requisito minimo è un terminale fisico per il pagamento con carta o un dispositivo contactless.

La regola vale anche per gli impianti già attivi da anni. Dal 13 aprile 2024 tutti i nuovi punti di ricarica pubblici, ovunque installati, devono consentire il pagamento elettronico con uno strumento «ampiamente utilizzato». Lo stesso vale per le colonnine sostituite, aggiornate o aperte al pubblico dopo quella data, che sono considerate nuove a tutti gli effetti.

I limiti dell’obbligo

La copertura resta parziale. Una stazione da 50 kW o più installata prima del 2024 fuori dalla rete TEN-T non rientra automaticamente nell’obbligo, a meno che non sia stata sostituita, aggiornata o aperta al pubblico dopo il 13 aprile 2024. Le colonnine sotto i 50 kW restano escluse, e i gestori possono continuare a chiedere app o tessera dedicata.

App, tessere RFID e abbonamenti restano validi e spesso convengono, perché molti operatori riservano tariffe scontate agli utenti registrati. La carta serve soprattutto a chi è in viaggio, lontano da casa o non vuole installare un’altra app per ricaricare.

Cosa verificare nella progettazione

Per Comuni e gestori la conformità parte dal progetto elettrico: dimensionamento delle linee, protezioni e verifica della potenza disponibile. L’installazione deve rispettare la norma CEI 64-8 per i punti di ricarica e gli standard di prodotto IEC 61851 e IEC 62196. Nei parcheggi esterni contano anche il grado di protezione dell’apparecchiatura e la resistenza a urti, acqua e polvere.

Il collaudo deve verificare ricarica, pagamento e comunicazione con il back office, oltre all’accensione dell’impianto. Il protocollo OCPP permette di monitorare disponibilità, sessioni e consumi da un’unica piattaforma. Tariffe chiare prima dell’avvio della sessione e più modalità di accesso, come app, tessera RFID o QR code, completano il servizio.

Chi ricarica fuori dalla propria zona può controllare prima di partire se la stazione accetta la carta, soprattutto sulle strade principali e nei parcheggi di sosta per mezzi pesanti, dove l’obbligo si applica con maggiore probabilità.