Presentazione ufficiale della Aston Martin AMR25

La Aston Martin ha ufficialmente svelato la sua nuova monoposto, l’AMR25, con la quale il due volte campione del mondo Fernando Alonso e il suo compagno di squadra Lance Stroll parteciperanno al campionato di Formula . Questa vettura rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente, l’AMR24, e promette di portare il team britannico a competere ai massimi livelli.

Novità tecniche e aerodinamiche

Rispetto alla versione mostrata in anteprima durante lo spettacolo F1 75 di Londra, l’AMR25 presenta importanti aggiornamenti, in particolare nelle superfici aerodinamiche. Le ali anteriori e posteriori sono state riprogettate per migliorare la stabilità e la velocità in curva, mentre i sidepods e il fondo della vettura sono stati ottimizzati per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Questi cambiamenti sono stati studiati per garantire prestazioni superiori, in un campionato dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Le ambizioni di Alonso e Stroll

Fernando Alonso ha espresso grande entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando come il team abbia appreso molto dalle sfide affrontate nel 2024. Il pilota spagnolo punta a conquistare la sua 33esima vittoria in carriera, un traguardo che gli manca dal Gran Premio di casa del 2013. “Abbiamo imparato molto nel 2024 e il team lo ha usato come forza trainante per affrontare questa stagione con l’AMR25”, ha dichiarato Alonso, evidenziando la determinazione del team a migliorare e a competere per il titolo mondiale.

Anche Lance Stroll ha condiviso le sue aspettative per il 2025, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e degli investimenti fatti per rendere la vettura più competitiva. Con l’ingresso di figure di spicco come Adrian Newey e Enrico Cardile, il team sta costruendo una base solida per affrontare le sfide future. “Quello che stiamo costruendo è un progetto entusiasmante, e il 2025 è un anno fondamentale per fare progressi”, ha affermato Stroll, pronto a tornare in pista e a dare il massimo.

Preparazione per i test in Bahrain

Il team Aston Martin si prepara ora per i test pre-stagionali che si svolgeranno in Bahrain dal 26 al 28 febbraio. Questi test rappresenteranno un’importante opportunità per valutare le prestazioni dell’AMR25 e per affinare ulteriormente le strategie in vista dell’inizio del campionato. Con una nuova vettura e un team motivato, le aspettative sono alte e gli appassionati di Formula 1 non vedono l’ora di vedere come si comporterà l’Aston Martin nella prossima stagione.