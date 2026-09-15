Attacchi alle pipeline in Arabia Saudita spingono il Brent sopra i 110 dollari

Il prezzo del Brent supera i 110 dollari dopo attacchi che hanno danneggiato un importante sistema di oleodotti in Arabia Saudita; aumentano i timori per le esportazioni da Yanbu, per la navigazione nello Stretto di Hormuz e per i prezzi alla pompa.

Gli attacchi alle infrastrutture energetiche in Arabia Saudita hanno scatenato una nuova ondata di preoccupazione sui mercati: il Brent si è portato verso i 110 dollari al barile e gli operatori segnalano scenari più gravi rispetto alle prime stime. La sequenza degli eventi mette sotto pressione sia la disponibilità di greggio esportabile sia le vie di transito petrolifero, con possibili ripercussioni anche sui prezzi di benzina e diesel.

Danni alle pipeline e rischio per le esportazioni da Yanbu

Un sistema di oleodotti in Arabia Saudita è stato colpito, con danni riportati alle stazioni di pompaggio adiacenti alla condotta. Le immagini satellitari hanno mostrato incendi e colonne di fumo in alcuni siti, mentre fonti del mercato segnalano che l’oleodotto Est-Ovest non è operativo. Secondo analisi finanziarie, l’attacco potrebbe mettere a rischio fino al 4% della fornitura globale di petrolio e minacciare i rimanenti 2 milioni di barili al giorno di esportazioni recenti da Yanbu.

Durata delle riparazioni e scenari di offerta

Le stime sui tempi di ripristino variano sensibilmente: da interventi rapidi fino a un’ipotesi di otto settimane per riparazioni più complesse. In questo contesto, istituti finanziari come Goldman Sachs hanno indicato che il Brent potrebbe salire fino a 120 dollari al barile. L’incertezza sui tempi e sull’entità dei danni alimenta la volatilità dei prezzi e la percezione di una stretta sull’offerta.

Stretto di Hormuz, traffico marittimo e pressioni sui listini

Anche la navigazione nel Golfo e nello Stretto di Hormuz ha registrato effetti immediati: il numero di navi transitate è sceso in modo marcato, con report che indicano solo 4 navi in transito in una giornata contro livelli più alti nei giorni precedenti. La riduzione del traffico e il clima geopolitico teso spingono gli analisti a considerare possibili ulteriori rialzi del prezzo del greggio, fino a scenari che porterebbero il Brent oltre i 120 dollari e, in ipotesi estreme, verso livelli ancora più elevati.

Ruolo degli Houthi e contesto regionale

Le forze Houthi hanno intensificato gli attacchi nella regione, aggravando le tensioni sul terreno e sul mare. La catena di eventi ha anche determinato la sospensione o il rinvio di colloqui tra alcuni Stati del Golfo e Teheran mentre la dinamica dei lanci missilistici e degli assalti via droni contribuisce a un clima in cui il dialogo diplomatico appare temporaneamente messo in secondo piano rispetto alle misure di sicurezza.

Impatto sui consumatori: prezzi della benzina e dichiarazioni degli esperti

L’impennata del greggio si riflette inevitabilmente sui carburanti: gli scenari oscillano in modo marcato e gli operatori del settore sottolineano che l’unica certezza è l’incertezza dei mercati. Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia avverte che la situazione potrebbe peggiorare e che mancherebbe petrolio disponibile se le infrastrutture non tornassero operative in tempi brevi. Secondo le valutazioni riportate, in uno scenario estremo la benzina potrebbe arrivare a costare fino a 3 euro al litro, mentre in condizioni meno severe il prezzo potrebbe rifluire verso valori attorno a 1,60 euro.

Le oscillazioni future dipenderanno da più fattori concreti: il tempo necessario per riattivare l’oleodotto Est-Ovest, l’evoluzione degli attacchi nella regione e la capacità delle rotte alternative di assorbire la domanda. In assenza di un rapido riequilibrio, gli operatori guardano con preoccupazione alla possibilità di uno shock dell’offerta comparabile, per intensità, a crisi petrolifere storiche.

Variabili da monitorare nei prossimi giorni

Tra gli elementi critici da osservare ci sono il progressivo ritorno in esercizio delle stazioni di pompaggio, eventuali nuove restrizioni al traffico nello Stretto di Hormuz e l’andamento del dialogo regionale. Azioni coordinate o singole decisioni politiche potrebbero modificare rapidamente il quadro, ma per ora prevale un clima di cautela: i mercati reagiscono alla vista di infrastrutture vulnerabili e a un contesto geopolitico instabile.