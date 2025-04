Un evento di design e tecnologia

Durante la Milano Design Week 2025, Audi ha scelto il prestigioso Portrait Milano per svelare al mondo la nuova Audi A6 Avant, insieme alla versione completamente elettrica, Audi A6 Avant e-tron. Questo evento ha rappresentato un perfetto connubio tra design, tecnologia e sostenibilità, evidenziando la doppia anima del modello: da un lato, la motorizzazione termica supportata da tecnologia mild-hybrid, dall’altro, l’approccio full electric della e-tron.

Un’evoluzione nel design e nelle prestazioni

La nuova A6 Avant segna un’evoluzione significativa di un concetto che Audi ha abbracciato sin dal 1977: l’equilibrio tra sportività, eleganza e funzionalità. La versione 2025 introduce un design più dinamico, con nuove soluzioni digitali e un comfort di bordo superiore. Tra le innovazioni, spiccano le sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale e i proiettori LED Digital Matrix evoluti, tutti componenti condivisi con la lussuosa Audi A8.

Un’installazione artistica che incanta

In concomitanza con il debutto della nuova A6 Avant, Audi ha presentato anche il progetto artistico “Drift Us”, un’installazione interattiva realizzata dal duo olandese DRIFT. Parte dell’iniziativa “flexability”, che unisce i concetti di flessibilità e abilità, l’opera si ispira al movimento del vento su un prato, composta da ventidue steli luminosi che reagiscono alla presenza dei visitatori. Questa installazione crea una coreografia collettiva in cui luce, suono e movimento dialogano con l’ambiente e con le vetture esposte, enfatizzando il legame tra innovazione tecnologica e percezione sensoriale.

La versione e-tron: un passo verso il futuro

Accanto alla versione termica, Audi ha esposto la A6 Avant e-tron, la prima wagon elettrica della casa di Ingolstadt. Questo modello si distingue per un’autonomia di oltre 750 km e per una ricarica rapida in corrente continua (DC) da 270 kW, capace di recuperare fino a 310 km in soli 10 minuti. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,25, la nuova Audi A6 Avant stabilisce un primato nella categoria delle station wagon termiche, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni.

Disponibilità e commercializzazione

La commercializzazione della versione termica della nuova Audi A6 Avant è prevista per il secondo trimestre del 2025, mentre la versione e-tron sarà disponibile a partire da febbraio. Con queste novità, Audi continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro sostenibile, combinando prestazioni elevate e innovazione tecnologica in un design accattivante.