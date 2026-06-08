Auto diesel 2026: le 10 vetture più convenienti sotto i 35.000 euro

Nel panorama automobilistico del 2026, il diesel continua a rappresentare una scelta per una nicchia di automobilisti, nonostante i sempre più stringenti limiti alle emissioni e i prezzi del carburante in costante aumento. In Italia, solo il 9,4% del mercato preferisce ancora questo tipo di alimentazione, attratto dai consumi contenuti e dall’autonomia garantita da un pieno.

Per chi cerca un’auto a gasolio senza spendere troppo, abbiamo selezionato le 10 vetture più economiche disponibili in Italia nel 2026, con un tetto massimo di 35.000 euro. Escludendo multispazio e derivati commerciali, ecco la nostra classifica.

Fiat Tipo: la più economica

Al primo posto troviamo la Fiat Tipouna berlina a 4 porte che, a fine giugno 2026, termina la sua carriera produttiva ma è ancora disponibile a un prezzo di 18.200 euro nell’allestimento base. La Tipo misura 4,53 metri e offre un bagagliaio da 520 litri. Il motore è un 1.6 Multijet da 130 CVabbinato a un cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. La velocità massima è di 212 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e consumi combinati di 4,6 l/100 km.

Seat Leon e Audi A3 Sportback: qualità tedesca a prezzi accessibili

La Seat Leon si posiziona al secondo posto con un prezzo di partenza di 29.750 euro per la versione a 5 porte e 30.600 euro per la familiare Sportstourer. Il motore è un 2.0 TDI da 116 CVcon cambio manuale a 6 marce, velocità massima di 197 km/h e consumi di 4,6 l/100 km.

L’Audi A3 Sportback entra nel podio con un prezzo base di 32.100 euro. La versione berlina a 4 porte costa 33.400 euro. Anche qui troviamo il 2.0 TDI da 116 CVcon trazione anteriore e cambio manuale. La velocità massima è di 205 km/h, con consumi di 4,4 l/100 km.

Opel Astra e Skoda Octavia: comfort e spazio

L’Opel Astra in versione a 5 porte costa 32.950 euro, mentre la familiare Sports Tourer parte da 34.150 euro. Il motore è un 1.5 turbodiesel da 131 CVabbinato a un cambio automatico a 8 marce. La velocità massima è di 209 km/h, con consumi di 5,0 l/100 km.

La Skoda Octavia 2.0 TDI Selection costa 33.450 euro per la versione a 5 porte e 34.500 euro per la variante lunga Wagon. Il motore è un 2.0 TDI EVO da 116 CVcon trazione anteriore e cambio manuale. La velocità massima è di 214 km/h, con consumi di 4,3 l/100 km.

Peugeot 308 e Audi Q2: stile e praticità

La Peugeot 308 offre la versione 5 porte BlueHDi 130 Style a 33.620 euro e la 308 SW a 34.620 euro. Il motore è un 1.5 turbodiesel da 131 CVcon cambio automatico a 8 marce. La velocità massima è di 208 km/h, con consumi di 4,9 l/100 km.

L’Audi Q2in fase di esaurimento scorte, costa 33.650 euro nella versione Business 30 TDI. Il motore è un 2.0 TDI da 116 CVcon trazione anteriore e cambio manuale. La velocità massima è di 202 km/h, con consumi di 4,8 l/100 km.

Ford Focus e Skoda Karoq: affidabilità e versatilità

La Ford Focusanch’essa in fase di esaurimento scorte, costa 33.850 euro nella versione a 5 porte con motore 1.5 EcoBlue. La versione familiare Wagon parte da 34.850 euro. Il motore è un 1.5 EcoBlue da 116 CVcon cambio automatico a 8 marce. La velocità massima è di 190 km/h, con consumi di 4,9 l/100 km.

Il Skoda Karoq 2.0 TDI Selection costa 34.700 euro. Il motore è un 2.0 TDI da 116 CVcon trazione anteriore e cambio manuale. La velocità massima è di 192 km/h, con consumi di 4,9 l/100 km.

Volkswagen Golf: un classico senza tempo

Chiude la classifica la Volkswagen Golf 2.0 TDI Life, disponibile a 34.700 euro. La versione a coda lunga Golf Variant supera leggermente il nostro budget con 35.750 euro. Il motore è un 2.0 TDI da 116 CVcon trazione anteriore e cambio manuale. La velocità massima è di 202 km/h, con consumi di 4,3 l/100 km.

Queste sono le 10 auto diesel più economiche disponibili in Italia nel 2026, perfette per chi cerca un’auto affidabile e conveniente.