Audi A6 Sportback e-tron: uscita, prezzo, scheda tecnica

Audi sta preparando il debutto sul mercato della sua berlina di lusso totalmente elettrificata per essere tra i primi marchi a proporre questo tipo di vetture per la clientela più esigente che nonostante il cambiamento propulsivo ambisce ad avere un’auto elegante e prestazionale. Vediamo quando è prevista la sua uscita, il prezzo e la scheda tecnica.

Audi A6 sportback e-tron: scheda tecnica e uscita

Dal punto di vista tecnico non sono ancora stati annunciati i dettagli ma si può ipotizzare quelle che saranno le potenze disponibili al lancio.

Di sicuro la casa tedesca partirà con le versioni normali che dovrebbero avere potenze da un minimo di 300 cavalli sino ad un massimo di 500.

L’autonomia non sarà assolutamente un problema perché le stime parlano di batterie dalla notevole capacità, 700 km di autonomia prima di ricaricare la batteria. Sulla batteria non si hanno ancora informazioni relativamente alla capacità in termini di kWh ma data l’autonomia non saranno certamente piccole.

Inoltre è prevista la versione RS che dovrebbe essere accreditata di una potenza di 600 cavalli e per l’autonomia è facile che si posizioni leggermente al di sotto delle versioni normali, con circa 600 km.

La sua uscita sul mercato è prevista non prima del 2025 anche se gli studi fatti dai tecnici sono già in fase avanzata, difatti il prototipo che è stato realizzato non discosterà molto dalla versione finale destinata alla vendita.

Il prezzo

Il prezzo della Audi A6 sportback e-tron non è ancora stato annunciato ufficialmente dalla casa tedesca, considerando il tipo di auto e il segmento dove sarà inserita è facile ipotizzare un prezzo di partenza di 80.000 euro.

Una cifra che la posizionerebbe al medesimo posto della A6 attualmente in listino ovvero una delle vetture Audi più costose.