Audi ha presentato la versione 2025 della Q5 Sportback vale a dire il modello con caratteristiche da suv-coupé, categoria che è molto apprezzata dalla clientela in quanto è in grado di unire il comfort dei suv allo stile unico delle coupé che conferisce il giusto grado di sportività. In questo articolo vediamo in dettaglio cosa offre.

Nuova Audi Q5 Sportback: come si presenta

La nuova Audi Q5 Sportback si differenzia rispetto alla versione classica e presenta una griglia anteriore che si posiziona alla pari dei fari – questi sono dotati di tecnologia Oled con varie firme luminose a disposizione del guidatore – e la zona laterale fa da raccordo perfetto tra la zona frontale e quella posteriore. Passando al posteriore il tetto scende verso il retrotreno, caratteristica propria delle coupé garantendo comunque un’ottima abitabilità.

Internamente non vi sono sorprese, fa bella mostra di sé il display panoramico MMI ed anche la versione Sportback adotta il tema soft wrap per il cruscotto derivante da materiale riciclato, per salvaguardare il benessere del pianeta.

La capacità di carico è di 515 litri con i sedili in posizione classica che salgono a 1.415 se si abbattono le poltrone posteriori.

Motorizzazioni e prezzi

La nuova Q5 Sportback adotta la piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) vale a dire la piattaforma costruttiva dedicata ai motori a combustione abbinati ad un piccolo elettrico, sia a benzina che diesel.

Infatti la Q5 Sportback è un’auto MHEV Plus con un sistema mild hybrid da 48 volt che offre 24 cavalli di potenza e che permette all’auto di poter andare in modalità solo elettrica per manovre e parcheggi.

La gamma vede come modello d’ingresso la versione 2.0 TFSI a benzina da 204 cavalli e 340 Nm di coppia, medesima potenza per la versione diesel che offre 60 Nm di coppia in più, raggiungendo i 400 Nm.

Audi Q5 Sportback andrà in vendita sul mercato tedesco a partire dal prossimo dicembre con un prezzo di partenza di 54.800 euro. Non si sa al momento se vi saranno maggiorazioni per le vetture vendute in Italia