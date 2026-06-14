Audi e-tron usata: risultati del controllo batteria e dati di ricarica

Un controllo con strumenti diagnostici ha misurato 76 kWh utilizzabili su un'Audi e-tron di 6 anni, pari al 90,8% dell'originale; il proprietario ha pagato l'auto 36.000 euro e segnala ricariche domestiche prevalentemente fino all'80% con ricariche rapide rare.

Un’Audi e-tron con circa 6 anni di vita è stata sottoposta a un controllo dettagliato sullo stato della batteria per capire quanto resta davvero della sua autonomia e come si comporta il pacco batterie con l’uso quotidiano. Il proprietario ha acquisito l’auto 1 anno e mezzo fa con circa 45.000 km percorsi, e al momento dell’acquisto il concessionario aveva fornito un report che indicava il 92% di capacità residua rispetto a quella originale.

La vettura viene ricaricata prevalentemente a casa, solitamente fino all’80% di carica, e il proprietario riferisce un’autonomia indicata di circa 300 km nelle condizioni d’uso abituali. Il controllo che ha fornito i dati tecnici è stato realizzato con strumenti diagnostici e ha prodotto numeri utili per valutare la tenuta del pacco batterie nel tempo.

Risultati del test sulla capacità e interpretazione

La verifica ha evidenziato una capacità utilizzabile di 76 kWh corrispondente a circa il 90,8% della capacità originaria se confrontata con il dato ufficiale netto di 86 kWh. Questo valore mostra che, nonostante gli anni di esercizio, la batteria mantiene una buona porzione della capacità iniziale. Nel confronto dei periodi recenti, è emerso che negli ultimi 18 mesi la batteria ha perso solo circa lo 1,2% della sua capacità, un andamento che indica un degrado minimo nel periodo più recente.

Perché il dato è significativo

Il risultato è rilevante perché conferma un comportamento osservato in più casi: il degrado delle batterie tende ad essere più pronunciato nelle prime fasi di vita del pacco e poi rallenta, stabilizzandosi nel tempo. In questo specifico caso, le abitudini di ricarica — rifornimenti domestici frequenti e ricorso raro alla ricarica rapida DC — hanno probabilmente contribuito a limitare una perdita accelerata di capacità.

Dati sulle ricariche rapide e prestazioni in DC

Il proprietario ha riferito che, quando ha effettuato una ricarica rapida, l’auto ha raggiunto il picco di potenza dichiarato in corrente continua pari a 150 kW. Inoltre, la sessione di ricarica dal 10% all’80% è durata circa 22–23 minuti coerente con prestazioni adeguate anche dopo diversi anni di servizio. Questi numeri indicano che il sistema di gestione della batteria e l’elettronica di ricarica continuano a garantire velocità e potenza vicino alle soglie dichiarate dal costruttore.

La conferma del picco di potenza e dei tempi di ricarica è importante perché dimostra non solo la conservazione della capacità energetica, ma anche l’efficienza delle componenti che regolano l’accettazione della carica rapida, fattore spesso soggetto a deterioramento se la batteria o l’elettronica presentano problemi.

Implicazioni per chi pensa all’usato

L’esemplare esaminato è ancora pienamente utilizzabile e il proprietario lo ha acquistato per 36.000 euro una cifra che rappresenta circa un terzo del prezzo originale quando la vettura era nuova. Questo scenario ribadisce che l’acquisto dell’usato nel mercato dei veicoli elettrici può essere conveniente, soprattutto se si verificano con attenzione i parametri della batteria e le condizioni generali del veicolo prima dell’acquisto.

Per chi valuta un’elettrica usata, questi elementi tecnici possono fare la differenza nella decisione d’acquisto.