Un debutto straordinario alla Milano Design Week

La Milano Design Week 2023 si è rivelata il palcoscenico ideale per la presentazione della nuova Audi A6 Avant, un modello che rappresenta l’evoluzione del programma di personalizzazione Audi exclusive. Questo evento ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, desiderosi di scoprire le ultime novità del marchio dei quattro anelli.

Design e materiali innovativi

La nuova A6 Avant si distingue per un’estetica raffinata e interni unici, caratterizzati da finiture e materiali inediti. Gli interni presentano una combinazione di blu Baikal e oro neodimio, arricchiti da cuciture a contrasto e materiali sostenibili come la microfibra Dinamica, realizzata in parte con plastica riciclata. Questa scelta non solo esalta l’eleganza del veicolo, ma dimostra anche l’impegno di Audi verso la sostenibilità ambientale.

Colori e personalizzazione

All’esterno, la nuova A6 Avant è disponibile in dieci tinte di serie, con la possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di colori speciali firmati Audi exclusive, come il verde midnight metallizzato e l’iconico blu Nogaro. Inoltre, i cerchi possono arrivare fino a 21 pollici, inclusa una variante tricolore che combina finiture in nero, oro e argento, per un look davvero distintivo.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la nuova A6 Avant vanta un coefficiente aerodinamico (CX) di 0,25, il migliore nella sua categoria. È dotata dei più recenti sistemi di illuminazione del marchio, tra cui i proiettori LED Digital Matrix e i gruppi ottici posteriori OLED 2.0. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la A6 2025 è attualmente disponibile con un motore 3.0 V6 a benzina da 367 CV e un 2.0 TDI da 204 CV, entrambi mild hybrid. In futuro, saranno introdotti anche un motore diesel 3.0 e due powertrain ibridi plug-in a benzina, oltre alle versioni sportive S6 ed RS 6.