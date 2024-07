Audi sta spingendo sull’elettrico da diversi anni, la casa tedesca infatti è stata all’avanguardia rispetto alle rivali iniziando a studiare come potessero essere le auto del futuro che avrebbero poi adottato i motori elettrici. I risultati di questi studi si vedono attualmente con la gamma E-Tron di cui vediamo in questo articolo la Q6.

Audi Q6 Etron: come si mostra il suv tedesco

Gli interni della nuova Q6 e-tron sono un concentrato di tecnologia ai massimi livelli. Il protagonista del rinnovamento di quanto già visto sulle altre vetture della casa è il sistema di infotainment che si compone di una strumentazione da 11,9 pollici, combinata perfettamente con il display centrale da 14,5.

Per il resto i sedili sono ben curati, come ci si aspetta da una vettura di questo tipo. La comodità è una delle caratteristiche che si apprezzano appena si sale a bordo. A dispetto della motorizzazione elettrica quest’auto ha tutto per diventare una “macina chilometri” nel prossimo futuro.

L‘autonomia massima della Q6 E-Tron è di 641 km che appartengono alla versione d’ingresso, la Performance da 326 cavalli e la trazione posteriore. Segue una versione bi-motore con trazione integrale Quattro che ha un’autonomia di 625 km. Se si vuole il massimo della sportività allora bisogna optare per la SQ6-Etron con una potenza di 517 cavalli ed autonomia di 598 km.

Le dimensioni della nuova Q6 Etron, sulla carta sembravano essere enormi ma dopo averla vista nella realtà si può dire che i tecnici siano stati bravi a contenerla e a non farla troppo grande. Di seguito i dati:

Lunghezz a: 4 metri e 77

a: 4 metri e 77 Larghezza : 1 metro e 99

: 1 metro e 99 Altezza : 1 metro e 65

: 1 metro e 65 Passo: 2 metri e 89

Prezzo, obiettivo scendere sotto i 70 mila euro

Audi Q6 E-Tron è disponibile con un prezzo di partenza pari a 73.300 euro per la versione Business E-Tron Performance che salgono a 79.900 se si desidera la versione dotata della trazione integrale Quattro.

Arriverà prossimamente una versione entry-level con 251 cavalli di potenza e batteria da 83 kWh che avrà un prezzo d’attacco al di sotto dei 70.000 euro.