Auto a tasso zero e sconti fino al 38%: le migliori promozioni di settembre 2026

Settembre 2026 è il mese ideale per acquistare un'auto nuova. Scopri le promozioni più vantaggiose con sconti fino al 38% e finanziamenti a tasso zero.

Settembre 2026 si conferma un mese ricco di opportunità per chi desidera acquistare un’auto nuova. Le case automobilistiche stanno proponendo promozioni particolarmente vantaggiose, con sconti che arrivano fino al 38% e finanziamenti a tasso zero che rendono l’acquisto più accessibile. In questo articolo esploreremo le offerte più interessanti, analizzando i dettagli delle promozioni e i modelli che offrono i migliori vantaggi.

L’acquisto di un’auto nuova è spesso un investimento importante, ma le promozioni di settembre 2026 rendono questa spesa più gestibile. Grazie a finanziamenti a tasso zero e sconti significativi, è possibile trovare l’auto dei propri sogni a condizioni particolarmente vantaggiose. Vediamo insieme quali sono le offerte più interessanti e come approfittarne.

Le promozioni con finanziamenti a tasso zero

I finanziamenti a tasso zero sono una delle opzioni più convenienti per chi desidera acquistare un’auto nuova. Questi finanziamenti permettono di pagare l’auto senza interessi, riducendo significativamente il costo totale. Tra le offerte più interessanti troviamo:

Alfa Romeo Tonale disponibile con un finanziamento a tasso zero e senza maxi rata conclusiva. La versione mild hybrid benzina da 174 CV prevede un anticipo di 18.231 euro e 48 rate mensili da 399 euro.

disponibile con un finanziamento a tasso zero e senza maxi rata conclusiva. La versione mild hybrid benzina da 174 CV prevede un anticipo di 18.231 euro e 48 rate mensili da 399 euro. Dacia Sandero Streetway fino al 5 ottobre, è possibile ottenere un finanziamento a tasso zero della durata di 48 mesi, con rate da 199 euro e un anticipo di 6.650 euro.

fino al 5 ottobre, è possibile ottenere un finanziamento a tasso zero della durata di 48 mesi, con rate da 199 euro e un anticipo di 6.650 euro. Fiat 500 Hybrid rottamando una vettura entro fine settembre, è possibile ottenere un finanziamento a tasso zero senza anticipo. Il piano prevede 35 rate mensili da 149 euro e una rata finale di 12.074 euro.

rottamando una vettura entro fine settembre, è possibile ottenere un finanziamento a tasso zero senza anticipo. Il piano prevede 35 rate mensili da 149 euro e una rata finale di 12.074 euro. Jeep Avenger la versione Longitude con il 1.2 Turbo da 100 CV è disponibile con un finanziamento a tasso zero della durata di 48 mesi, con un anticipo di 8.431 euro e rate mensili da 299 euro.

la versione Longitude con il 1.2 Turbo da 100 CV è disponibile con un finanziamento a tasso zero della durata di 48 mesi, con un anticipo di 8.431 euro e rate mensili da 299 euro. Skoda Fabia proposta con un finanziamento a tasso zero senza anticipo e 35 rate mensili da 185 euro, con una maxi rata finale di 13.613 euro.

Le offerte con sconti fino al 38%

Oltre ai finanziamenti a tasso zero settembre 2026 offre anche sconti significativi su diversi modelli. Ecco alcune delle promozioni più interessanti:

BYD Seal 6 la versione Boost da 184 CV è proposta a 30.400 euro, con una riduzione del 20%. L’offerta richiede la sottoscrizione di un finanziamento con un anticipo di 5.850 euro e 35 rate mensili da 249 euro.

la versione Boost da 184 CV è proposta a 30.400 euro, con una riduzione del 20%. L’offerta richiede la sottoscrizione di un finanziamento con un anticipo di 5.850 euro e 35 rate mensili da 249 euro. Cupra Formentor la versione ibrida leggera con il 1.5 da 150 CV è proposta a 34.900 euro, con una riduzione del 19%. Il prezzo finale non è legato all’apertura di un finanziamento.

la versione ibrida leggera con il 1.5 da 150 CV è proposta a 34.900 euro, con una riduzione del 19%. Il prezzo finale non è legato all’apertura di un finanziamento. Honda Civic l’offerta dedicata alla versione con il 2.0 e:HEV in allestimento Elegance fa scendere il prezzo da 37.500 a 31.900 euro, con una riduzione del 15%.

l’offerta dedicata alla versione con il 2.0 e:HEV in allestimento Elegance fa scendere il prezzo da 37.500 a 31.900 euro, con una riduzione del 15%. Jaecoo 7 la versione full hybrid SHS-H 1.5 da 224 CV è proposta a 26.900 euro, con una riduzione del 19%. Il finanziamento prevede un anticipo di 8.175 euro e 35 rate mensili da 179 euro.

la versione full hybrid SHS-H 1.5 da 224 CV è proposta a 26.900 euro, con una riduzione del 19%. Il finanziamento prevede un anticipo di 8.175 euro e 35 rate mensili da 179 euro. Lancia Ypsilon la versione turbo benzina da 101 CV è proposta a 15.950 euro, con una riduzione del 28%. Il finanziamento prevede un anticipo di 4.268 euro e 35 rate mensili da 99 euro.

la versione turbo benzina da 101 CV è proposta a 15.950 euro, con una riduzione del 28%. Il finanziamento prevede un anticipo di 4.268 euro e 35 rate mensili da 99 euro. Nissan Juke la versione Hybrid in allestimento Acenta è proposta a 25.200 euro, con una riduzione del 20%. Il finanziamento prevede un anticipo di 3.902 euro e 36 rate mensili da 249 euro.

la versione Hybrid in allestimento Acenta è proposta a 25.200 euro, con una riduzione del 20%. Il finanziamento prevede un anticipo di 3.902 euro e 36 rate mensili da 249 euro. Opel Astra la versione 1.2 mild hybrid da 145 CV con cambio automatico a doppia frizione è proposta a 23.450 euro, con una riduzione del 28%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.712 euro e 33 rate mensili da 189 euro.

la versione 1.2 mild hybrid da 145 CV con cambio automatico a doppia frizione è proposta a 23.450 euro, con una riduzione del 28%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.712 euro e 33 rate mensili da 189 euro. Toyota Yaris la versione Hybrid è proposta a 19.950 euro, con una riduzione del 19%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.600 euro e 47 rate mensili da 129 euro.

Le promozioni con sconti superiori al 25%

Per chi cerca offerte ancora più vantaggiose, settembre 2026 propone promozioni con sconti superiori al 25%. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Peugeot 308 Hybrid la versione 145 e-DCS6 nell’allestimento Style è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.338 euro e 35 rate mensili da 199 euro.

la versione 145 e-DCS6 nell’allestimento Style è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.338 euro e 35 rate mensili da 199 euro. Peugeot 3008 Hybrid la versione 145 e-DSC6 Allure è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.286 euro e 35 rate mensili da 249 euro.

la versione 145 e-DSC6 Allure è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.286 euro e 35 rate mensili da 249 euro. Ford Kuga la versione Titanium 1.5 Ecoboost da 150 CV è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.500 euro e 48 rate mensili da 212,44 euro.

la versione Titanium 1.5 Ecoboost da 150 CV è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.500 euro e 48 rate mensili da 212,44 euro. Leapmotor C10 LIFE REEV la versione elettrica ad autonomia estesa è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.370 euro e 35 rate mensili da 199 euro.

la versione elettrica ad autonomia estesa è proposta con uno sconto del 25%. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.370 euro e 35 rate mensili da 199 euro. Opel Grandland Edition Hybrid la versione 1.2 Hybrid da 145 CV è proposta con uno sconto del 25,6%. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.712 euro e 33 rate mensili da 189 euro.

Settembre 2026 è senza dubbio il mese ideale per chi desidera acquistare un’auto nuova. Grazie alle promozioni con finanziamenti a tasso zero e sconti significativi, è possibile trovare l’auto dei propri sogni a condizioni particolarmente vantaggiose. Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte e di guidare l’auto che hai sempre desiderato.