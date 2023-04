Le auto di Puff Diddy sono innumerevoli. La collezione di auto di Sean Combs è piuttosto folle e costosa e comprende Ferrari, Rolls Royce e molto altro. Sean Combs, noto anche come Diddy, è un rapper, autore di canzoni, cantante e imprenditore americano.

Ha pubblicato il suo album di debutto nel 1997, certificato sette volte platino dalla RIAA, seguito da molti altri album di successo come Forever, The Saga Continues, Press Play e Last Train to Paris (con Dirty Money, da lui fondata) rispettivamente nel 1999, 2001, 2006 e 2010.

Le auto di Puff Diddy: tutti i modelli

Rolls-Royce Phantom

Cosa c’è di meglio per iniziare la lista se non una Rolls Royce. La famigerata Rolls Royce Phantom, una delle auto più silenziose da guidare, da cui deriva il suo nome. È silenziosa, ma non manca di potenza. Alimentata da un motore V12 turbo da 6,75 litri che vanta una potenza di 563 CV e 900 Nm di coppia, che fa scattare questa bestia da 0 a 100 miglia orarie in 5,3 secondi con una velocità massima di 155 miglia orarie.

Il prezzo dell’auto è di quasi un quarto di milione di dollari, oltre 500.000 dollari.

Phantom Drophead

La prossima è la rarissima Rolls Royce Phantom Drophead Coupé, la già lussuosa Phantom cabriolet svelata per la prima volta al Salone dell’Auto di Ginevra del 2008. Questa Rolls Royce Phantom Drophead Coupé è alimentata dallo stesso motore V12 turbo da 6,75 litri che produce la stessa potenza di 463 CV con 720 Nm di coppia e può andare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi con una velocità massima di 155 km/h e ha un valore di oltre 250.000 dollari.

Lamborghini Gallardo

La prossima della lista è la Lamborghini Gallardo Spyder, che non si vede molto in questi giorni. Alimentata da un motore V10 aspirato da 5.0L che produce 552 CV e 540 Nm di coppia, questa Gallardo passa da 0 a 100 miglia orarie in 4 secondi e raggiunge una velocità massima di 195 miglia orarie e costa oltre 225.000 dollari.

Ferrari 360 Modena

La prossima è la supercar italiana che è stata una delle prime del suo genere e una delle mie auto preferite fino ad oggi, e sono abbastanza sicuro anche di Diddy. La Ferrari 360 Modena Spyder, alimentata da un motore V8 aspirato da 3,6 litri con cambio manuale automatizzato F1 con paddle al volante, produce 400 CV di potenza e 373 Nm di coppia, passa da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 184 km/h. Il prezzo supera i 160.000 dollari.

