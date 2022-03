Auto elettriche 2021: le più vendute in tutto il mondo

La comparsa globale delle auto elettriche è ormai indiscutibile. L’anno scorso, circa 4,5 milioni di “EV” sono state vendute in tutto il mondo, rappresentando quasi il 6% delle consegne globali, tutti i motori combinati. Se aggiungiamo gli ibridi plug-in, arriviamo a quasi 7 milioni di unità! Ma per rendersi conto di quanto sia immaturo questo mercato al momento, basta guardare i principali attori: Tesla da sola rappresenta quasi un quarto del mercato mondiale delle auto elettriche.

Quindi c’è ancora spazio per la concorrenza, anche se al momento è soprattutto cinese!

Auto elettriche 2021: la classifica in breve

La classifica delle auto elettriche più vendute è quindi piuttosto sorprendente. Nel 2021, la Tesla Model 3 ha dominato i dibattiti con un grande vantaggio sui suoi rivali. Va detto che la politica aggressiva dei prezzi del produttore californiano l’ha aiutato, soprattutto perché era uno degli unici in grado di produrre un’auto elettrica in grandi quantità grazie alle sue fabbriche americane e cinesi.

D’altra parte, se vi aspettavate di trovare la Model Y al secondo posto, vi sbagliavate: la Wuling HongGuang Mini ha venduto più di 420.000 unità, battendo per un soffio il SUV elettrico che ha appena iniziato la produzione in Germania. C’è un grande divario tra la prima auto in classifica, che vende per più di 45.000 euro in media, e la seconda… che parte da 4000 euro!

Il leader europeo è al quinto posto.

Renault ha venduto più di 77.000 auto Zoe in tutto il mondo l’anno scorso, una buona performance per la piccola auto elettrica che non è più nel suo fiore all’occhiello nonostante i suoi numerosi aggiornamenti.

Auto elettriche 2021: le più vendute

Vendite di modelli

Tesla Model 3 : 500 713

: 500 713 Wuling HongGuang Mini : 424.143

: 424.143 Tesla Model Y : 410.517

: 410.517 BYD Han : 86.901

: 86.901 Renault Zoe : 77.122

: 77.122 Changan Benni E-Star : 76.454

: 76.454 Volkswagen ID.3: 76.315

Vendite in base al marchio