Possibile stop al taglio delle accise: come potrebbero salire i prezzi dei carburanti

La questione del caro carburante torna al centro del dibattito pubblico mentre si avvicina la scadenza del primo maggio del taglio delle accise approvato per attenuare l’aumento dei listini. I dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy descrivono una situazione relativamente stabile sul territorio nazionale, ma con segnali di rischio legati a fattori esterni. In questo quadro, è utile rileggere le cifre più recenti e capire quali conseguenze immediate potrebbe avere la fine del bonus sulle famiglie e sui trasporti.

Dati attuali: livelli dei prezzi e indicatori internazionali

I numeri ufficiali mostrano che il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e a 2,059 euro al litro per il diesel, mentre sulla rete autostradale il valore sale rispettivamente a 1,789 euro al litro per la benzina e a 2,118 euro al litro per il diesel. Queste quotazioni, calcolate dall’Osservatorio, costituiscono il punto di partenza delle valutazioni di impatto. Allo stesso tempo, l’andamento del petrolio sul mercato globale è un fattore critico: la quotazione del Brent si mantiene sopra i 100 dollari al barile, il che introduce ulteriori pressioni sul costo alla pompa.

Perché il Brent conta

Il Brent è il riferimento internazionale per i contratti petroliferi e il suo livello influenza direttamente i costi di approvvigionamento delle raffinerie e, di conseguenza, i prezzi finali alla pompa. Quando il prezzo del petrolio resta elevato, anche misure temporanee come il taglio delle accise possono apparire come l’unico argine contro aumenti più marcati. Tuttavia, se la quotazione rimane alta e la copertura finanziaria delle misure non è garantita, la probabilità di rincari al termine del bonus aumenta sensibilmente.

Scenari se non viene prorogato il taglio delle accise

Gli analisti che hanno simulato gli effetti di un rientro alle aliquote ordinarie stimano che il diesel potrebbe salire fino oltre 2,3 euro al litro, mentre la benzina potrebbe avvicinarsi a quota 2 euro al litro. Questi numeri sono il risultato del ritorno delle imposte sul prezzo industriale a cui si aggiungono le dinamiche internazionali del greggio. L’effetto sul bilancio delle famiglie sarebbe immediato: aumenterebbero i costi dei trasporti privati, dei servizi logistici e dei beni trasportati su gomma, con possibili ricadute inflazionistiche più ampie.

Impatto sui consumatori e sulle imprese

Un incremento dei prezzi alla pompa si tradurrebbe in un aggravio diretto per i cittadini e per le piccole e medie imprese che dipendono dal trasporto su strada. L’aumento del costo del carburante si rifletterebbe sui preventivi di trasporto, sulle tariffe di consegna e sui bilanci aziendali, con possibili ripercussioni sui prezzi finali dei prodotti. Inoltre, per le famiglie, le spese per gli spostamenti quotidiani inciderebbero di più sui bilanci domestici, riducendo la capacità di spesa in altri settori dell’economia.

Opzioni a disposizione del governo e scenari di politica economica

Di fronte alla scadenza della misura, le scelte possibili vanno da una nuova proroga del taglio delle accise a misure alternative più mirate, come sussidi per categorie fragili o interventi sul sistema dei trasporti pubblici. La principale limitazione rimane la necessità di trovare coperture finanziarie adeguate senza compromettere i conti pubblici. Già in occasione della proroga precedente era emersa l’idea che potesse trattarsi dell’ultima estensione, ma la combinazione di tensioni internazionali e pressioni sui prezzi potrebbe indurre l’esecutivo a valutare nuovi provvedimenti temporanei.

Possibili soluzioni pragmatiche

Tra le misure praticabili ci sono soluzioni meno costose rispetto a un taglio generalizzato: sussidi mirati per i lavoratori pendolari, crediti d’imposta per le imprese di trasporto o incentivi per la mobilità alternativa. Un’altra strada è intervenire sul fronte della trasparenza e della concorrenza nella distribuzione, favorendo politiche che spingano verso listini più competitivi. Qualunque scelta, però, dovrà bilanciare l’urgenza di contenere il costo del carburante con la sostenibilità finanziaria della misura.

Fino all’ultimo momento rimane fondamentale monitorare le variabili esterne, in particolare l’evoluzione della crisi in Iran e l’andamento del Brent. Se non arriveranno segnali di de-escalation geopolitica o un calo delle quotazioni, la pressione sulla decisione politica aumenterà. In assenza di una proroga o di alternative efficaci, gli italiani potrebbero trovare presto prezzi alla pompa significativamente più alti, con effetti a catena sull’economia. La scelta del governo nelle settimane attorno alla scadenza del primo maggio sarà dunque determinante per il prossimo periodo.