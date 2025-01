Il passaggio di Hamilton alla Ferrari

Con l’inizio del nuovo anno, il mondo della Formula 1 si prepara a un evento storico: il debutto di Lewis Hamilton con la Scuderia Ferrari. Dopo dodici anni di successi con Mercedes, il sette volte campione del mondo ha deciso di intraprendere una nuova avventura a Maranello. Questo passaggio, ufficializzato il 1° febbraio 2024, ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati di automobilismo, che attendono con ansia di vedere Hamilton al volante della Rossa.

Le aspettative per la stagione 2025

La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sfide. Hamilton, insieme al talentuoso Charles Leclerc, formerà una coppia di piloti che promette di riportare la Ferrari ai vertici della Formula 1. La combinazione di esperienza e talento tra i due piloti potrebbe rivelarsi decisiva per il team, che non conquista il titolo piloti dal 2007 e il titolo costruttori dal 2008. Leclerc, già affermato nella sua carriera, avrà l’opportunità di crescere ulteriormente affiancato da un campione del calibro di Hamilton.

Il rapporto tra Hamilton e Leclerc

Il rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc è caratterizzato da una reciproca stima e ammirazione. Già nel 2018, durante la prima stagione di Leclerc in Formula 1, Hamilton aveva iniziato a seguirlo sui social, dimostrando un interesse per il giovane talento monegasco. Negli anni successivi, entrambi i piloti hanno espresso il loro rispetto l’uno per l’altro, creando un clima di collaborazione e supporto. Questo legame potrebbe rivelarsi fondamentale per il successo della Ferrari nella prossima stagione, poiché entrambi i piloti lavoreranno insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Il debutto di Hamilton in pista

Le attese sono alte per il primo giro di Hamilton su una Ferrari, previsto a Fiorano, dove il pilota avrà l’opportunità di testare una monoposto utilizzata negli anni precedenti. Questo evento rappresenta un momento cruciale per Hamilton, che dovrà adattarsi rapidamente alla nuova macchina e alle dinamiche del team. I test ufficiali del Bahrain, programmati dal 26 al 28 febbraio, saranno un ulteriore banco di prova per il pilota e la Scuderia, che dovranno dimostrare di essere pronti per affrontare la stagione con determinazione e ambizione.