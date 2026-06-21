Auto elettriche in Cina: le rivoluzionarie norme di sicurezza in vigore dal 1° luglio

Il mercato delle auto elettriche in Cina continua a crescere, trainando con sé un’evoluzione normativa senza precedenti. A partire dal 1°, entreranno in vigore nuove regole che rivoluzioneranno la sicurezza delle batterie di trazione, con un focus particolare su praticità e protezione.

Queste innovazioni non riguardano solo avanzamenti tecnologici complessi, ma anche soluzioni semplici e pratichepensate per migliorare la sicurezza quotidiana degli utenti.

Lo staccabatteria one-touch: una rivoluzione semplice ma efficace

Tra le novità più rilevanti introdotte dalle normative GB18384—2026 e GB38031—2026spicca l’obbligo di dotare le auto elettriche di un staccabatteria one-touch. Questo dispositivo permette di disattivare rapidamente le batterie di trazione con un solo gesto, isolando il circuito di alta tensione in caso di emergenza.

Fino ad oggi, le normative richiedevano solo sistemi di allarme per segnalare il pericolo di incendio o esplosione. Ora, invece, si richiede un’azione concreta per contrastare queste eventualità, facilitando anche il lavoro dei soccorritori.

Test di resistenza e protezione delle batterie

Le nuove normative non si limitano allo staccabatteria. A partire dal 1° luglio, le batterie dovranno superare test di resistenza più severi, tra cui un test di collisione aggiuntivo che verifica la protezione in caso di impatti con il sottoscocca dell’auto, il punto più vulnerabile delle batterie delle auto elettriche.

Inoltre, i protocolli prevedono un test accelerato di carica e scarica di 300 ciclidurante i quali non devono manifestarsi incendi o principi di esplosione. Anche la fase di ricarica, quindi, è stata oggetto di attenzione da parte dei legislatori.

Le case automobilistiche già pronte per le nuove sfide

I principali costruttori di batterie, come CATL e BYDhanno già dichiarato di essere in regola con le nuove richieste. BYD, in particolare, ha ottenuto risultati migliori di quelli richiesti dal protocollo con la sua Blade Batteryuna batteria ultrasottile che ha superato tutti i test previsti.

Queste innovazioni rappresentano un passo avanti significativo per la sicurezza delle auto elettriche, garantendo maggiore protezione per i passeggeri e facilitando il lavoro dei soccorritori in caso di emergenza.