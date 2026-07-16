Auto elettriche per le vacanze: efficienza e autonomia a confronto

Scopri quali auto elettriche sono le più adatte per i viaggi estivi, con un'analisi dettagliata di autonomia, consumi e tempi di ricarica

Organizzare un viaggio estivo in auto elettrica richiede una pianificazione accurata, soprattutto quando si tratta di coprire lunghe distanze. La domanda principale che si pongono gli automobilisti è: quante soste per la ricarica saranno necessarie per percorrere 800 km? E quanto tempo si perderà a ogni sosta?

Green NCAP, l’organizzazione indipendente che valuta la sostenibilità e l’efficienza delle auto elettriche, ha condotto un’analisi approfondita per rispondere a queste domande. Il test ha simulato un viaggio estivo tipico, considerando fattori reali come il carico familiare, il climatizzatore acceso e le condizioni stradali variabili.

Il test Green NCAP: 800 km con famiglia e climatizzatore

Green NCAP ha valutato le auto elettriche più recenti, concentrandosi su efficienza energetica, autonomia utilizzabile e tempi di ricarica. Lo scenario di viaggio includeva 800 km su un mix di autostrade, strade extraurbane e tratti urbani, con una famiglia di quattro persone a bordo e il climatizzatore acceso in condizioni di caldo estivo.

L’analisi ha evidenziato che la capacità della batteria non è l’unico fattore determinante. Peso, aerodinamica, resistenza al rotolamento e consumi su strada giocano un ruolo cruciale nel determinare l’autonomia effettiva e i tempi di ricarica.

Mercedes CLA EQ 250+: la migliore per i lunghi viaggi

Tra le auto testate, la Mercedes CLA EQ 250+ si è distinta come la migliore compagna di viaggio per lunghi spostamenti. Con una batteria da circa 85 kWh, ha registrato un consumo medio di 16,5 kWh/100 km, traducendosi in un’autonomia turistica stimata di 605 km con una sola ricarica.

Per coprire gli 800 km del viaggio tipo, la CLA EQ 250+ richiederebbe circa 14 minuti di ricarica rapida. Nei test, l’auto ha mostrato una potenza media di ricarica di 286 kW, sufficiente per passare dal 10 all’80% in meno di 23 minuti. Inoltre, ha ottenuto una valutazione di sostenibilità a cinque stelle, premiando non solo il consumo ma anche l’impatto ambientale complessivo.

Renault 5 E-Tech, MINI Cooper E e Volvo EX30: opzioni accessibili

Green NCAP ha segnalato anche altre auto elettriche come valide alternative per i viaggi estivi. La Renault 5 E-Tech con una batteria da 52 kWh e un consumo di 19,9 kWh/100 km, offre un’autonomia turistica di circa 296 km. La potenza media di ricarica di 72 kW permette di passare dal 10 all’80% in circa 31 minuti.

La MINI Cooper E con una batteria da 36,6 kWh e un consumo di 19 kWh/100 km, è la seconda elettrica più efficiente del campione. Tuttavia, la sua autonomia turistica di 224 km e i tempi di ricarica più lunghi la rendono più adatta a viaggi brevi o city-break.

Per chi cerca un compromesso tra spazio e efficienza, la Volvo EX30 con batteria a lunga autonomia offre un’autonomia turistica di 344 km e tempi di ricarica rapidi. Con un totale di circa 59 minuti di ricarica per 800 km, è una delle opzioni più equilibrate per chi cerca un’unica auto per città, weekend e trasferte estive.

Conclusione: quale auto elettrica scegliere per le vacanze?

La scelta dell’auto elettrica per le vacanze estive dipende dalle esigenze specifiche di ogni famiglia. La Mercedes CLA EQ 250+ si distingue per la sua efficienza e autonomia, mentre la Renault 5 E-Tech e la MINI Cooper E offrono opzioni più accessibili. La Volvo EX30 rappresenta un compromesso ideale per chi cerca spazio e versatilità.

Indipendentemente dalla scelta, è fondamentale pianificare le soste per la ricarica e considerare fattori come il carico familiare e le condizioni stradali. Con la giusta auto e una buona pianificazione, anche i viaggi estivi in auto elettrica possono essere un’esperienza piacevole e sostenibile.