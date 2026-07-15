Jannik Sinner bocciato quattro volte all’esame per la patente della moto

Jannik Sinner, il campione di tennis che ha conquistato il mondo con la sua straordinaria abilità in campo, ha un segreto che lo rende incredibilmente umano: la sua lotta per ottenere la patente della moto.

Mentre il mondo celebrava il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon Sinner ha rivelato una curiosità che ha fatto sorridere tutti: è stato bocciato quattro volte all’esame per la patente della moto. Una notizia che dimostra come persino i più grandi campioni abbiano le loro sfide quotidiane.

La rivelazione durante il gala di Wimbledon

Durante il tradizionale ballo dei campioni all’All England Club Sinner ha condiviso con il pubblico la sua ultima bocciatura, avvenuta poco prima della partenza per Londra. Con un sorriso imbarazzato, ha raccontato: “Sono stato bocciato quattro volte all’esame per la patente della moto. Prima di venire qui l’ho rifatto e sono stato bocciato di nuovo.”

La sua confessione ha suscitato risate e applausi, mostrando un lato più leggero del campione che, sul campo, è noto per la sua concentrazione e determinazione.

Un appassionato di motori con una sfida inaspettata

Jannik Sinner è un grande appassionato di motori e ottenere la patente della moto è una delle sue piccole coccole personali. Nonostante i suoi successi in campo, la patente sembra essere un ostacolo insormontabile, almeno per ora.

La sua ultima bocciatura è arrivata poco prima di Wimbledon, un dettaglio che rende la sua vittoria ancora più straordinaria. “Cos’altro mi mette pressione? Non lo so. Magari l’anno prossimo mi farete la stessa domanda”, ha scherzato durante il gala.

La patente come il quinto avversario

Se in campo Sinner ha affrontato e battuto alcuni dei più grandi nomi del tennis, come AlcarazMedvedev e Tsitsipas la patente della moto sembra essere il suo avversario più ostinato. “La patente per la moto diventa il settimo avversario capace di sconfiggere Sinner almeno quattro volte, ma solo il quarto a riuscirci consecutivamente”, ha commentato un osservatore.

Tuttavia, come ha dimostrato in campo, Sinner non è tipo da arrendersi facilmente. La quinta volta potrebbe essere quella buona, e la patente potrebbe finalmente diventare sua.

In attesa di capire se tornerà in campo in Canada o a Cincinnati, Sinner avrà di che concentrarsi anche extra tennis. Se da un punto di vista sportivo, tra lavoro al servizio e cura della concentrazione, c’è sempre meno da aggiungere, ora c’è un obiettivo della vita di tutti i giorni. La patente della moto potrebbe essere la prossima sfida da vincere.