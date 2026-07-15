Byd Shark: specifiche, prestazioni e sfide nel settore dei pick-up

Byd Shark debutta in Europa con un pick-up ibrido plug-in che promette prestazioni superiori e un'autonomia adeguata, sfidando i modelli diesel di Ford e Toyota.

Il mercato dei pick-up in Europa sta per vivere una rivoluzione grazie all’arrivo del Byd Shark un veicolo ibrido plug-in che promette di rivaleggiare con i modelli più affermati come il Ford Ranger e i veicoli di Toyota.

Con un design audace e una tecnologia avanzata, il Shark rappresenta un’alternativa concreta ai tradizionali pick-up diesel, offrendo prestazioni elevate e un’autonomia adeguata per l’uso off-road.

Design e dimensioni: un mix di robustezza e stile

Il Byd Shark si distingue per le sue dimensioni generose: lungo 5,457 mm, largo 1.971 mm e alto 1.925 mm, offre una carrozzeria a doppia cabina con cinque posti. Il design è caratterizzato da un frontale con fari sottili e una firma luminosa orizzontale che attraversa l’intera larghezza del veicolo, mentre il nome Byd è posizionato al centro della calandra.

La vista laterale rivela grandi passaruota pronunciati, protezioni in plastica lungo la carrozzeria e pedane integrate, tutti dettagli che sottolineano la vocazione off-road del modello. I cerchi da 18 pollici con pneumatici specifici completano l’estetica robusta e funzionale.

Tecnologia e comfort: un abitacolo all’avanguardia

All’interno, il Byd Shark punta su tecnologia e comfort, con un look più simile a quello di un SUV che a un tradizionale veicolo da lavoro. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale touchscreen da 15,6 pollici, il più grande disponibile nel segmento dei pick-up.

I sedili anteriori sono sportivi, ma anche riscaldabili e ventilati, e non manca l’head-up display. I passeggeri posteriori beneficiano di un pianale piatto, quasi 90 cm di spazio per le gambe e uno schienale inclinato di 27°, studiato per aumentare il comfort a bordo.

Tra le dotazioni tecnologiche, troviamo il sistema audio Dynaudio a 12 altoparlanti, la ricarica wireless da 50 W per lo smartphone, Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigatore, telecamere a 360 gradi e aggiornamenti tramite app.

Prestazioni e autonomia: la piattaforma Super Hybrid DMO

Il cuore del Byd Shark è la piattaforma Super Hybrid DMO sviluppata specificamente per i veicoli destinati all’off-road. Il sistema combina un motore benzina 1.5 turbo da 150 cv e 240 Nm di coppia, utilizzato come generatore, con due motori elettrici: l’anteriore eroga 231 cv, mentre quello posteriore sviluppa 204 cv.

La potenza complessiva è di 436 cv e 650 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La batteria Blade da 32,2 kWh, integrata nel telaio con tecnologia Cell-to-Chassis garantisce fino a 90 km di autonomia in modalità 100% elettrica e un’autonomia complessiva di circa 674 km.

Il cassone offre una capacità di carico di 1.200 litri e può trasportare fino a 790 kg di portata utile, con una capacità di traino di 2.500 kg, rendendo il Shark un mezzo versatile per utilizzi quotidiani e professionali.