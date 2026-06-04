Auto elettriche: perché i costruttori stanno rivedendo le loro strategie

L'industria automobilistica sta rivedendo i suoi piani per l'elettrificazione, con un approccio più graduale e pragmatico.

Negli ultimi anni, il settore delle auto elettriche ha vissuto una fase di transizione complessa. Dopo l’entusiasmo iniziale del periodo 2026-2026, quando molti costruttori avevano annunciato piani ambiziosi per l’elettrificazione entro il 2030, il mercato ha mostrato un rallentamento inatteso. Le vendite continuano a crescere, ma con un ritmo inferiore alle previsioni, costringendo l’industria a ricalibrare le sue aspettative.

Oggi, lo scenario sta evolvendo nuovamente. Le immatricolazioni di auto elettriche sono tornate a salire in molti mercati, ma la transizione verso la completa elettrificazione appare più lunga e graduale di quanto inizialmente previsto. I clienti continuano a preferire le vetture ibridele infrastrutture si sviluppano a ritmi diversi da Paese a Paese, e i costruttori stanno rivedendo i loro piani per adattarsi a questa nuova realtà.

Lexus e Honda: due casi emblematici

Tra i marchi che hanno recentemente rivisto le loro strategie, spiccano Lexus e Honda. Lexus, il marchio premium di Toyotaha deciso di cancellare il progetto della berlina elettrica derivata dalla concept LF-ZCun modello che avrebbe dovuto rappresentare l’erede a batteria dell’attuale IS. Questa decisione è legata alle incertezze del mercato e alla volontà di concentrarsi su segmenti più richiesti, come i SUV e i crossover.

Honda, d’altra parte, ha annunciato una revisione della sua strategia sull’elettrico, riducendo gli investimenti previsti per le auto a batteria e abbassando le aspettative di vendita per il 2030. Il costruttore giapponese ha deciso di rafforzare il proprio impegno sulle ibride, fissando l’obiettivo di superare i 2 milioni di vetture elettrificate vendute ogni anno entro la fine del decennio. Inoltre, è stato sospeso un importante progetto industriale in Canada dedicato alla produzione di batterie e veicoli elettrici.

L’approccio prudente dei costruttori asiatici

Lexus e Honda non sono casi isolati. Anche altri marchi asiatici stanno adottando un approccio più prudente. Toyota continua a sostenere che la riduzione delle emissioni debba passare attraverso tecnologie differenti, dalle full hybrid alle plug-in hybrid fino alle elettriche pure. Una posizione che, sebbene criticata in passato, oggi appare più vicina alla realtà del mercato.

Nissanpur continuando a investire sulle elettriche, sta puntando sulla tecnologia e-Power, mentre diversi costruttori giapponesi e coreani mantengono in gamma una forte presenza di modelli ibridi e plug-in, considerati una soluzione più facilmente accettata dai clienti.

L’Europa e l’allungamento dei tempi della transizione

In Europa, i tempi della transizione stanno allungandosi. VolkswagenAudi e Porsche continuano a investire nelle auto elettriche, ma hanno rivisto le previsioni di vendita e stanno rafforzando l’offerta di modelli ibridi plug-in. Anche Ford ha abbandonato l’idea di una gamma europea completamente elettrica entro il 2030, mentre Mercedes ha ridimensionato gli obiettivi di elettrificazione fissati pochi anni fa.

Volvoche era stata una delle Case più aggressive sul tema, ha corretto il proprio piano dichiarando che nel 2030 potrebbe essere ancora presente una quota di modelli ibridi nella gamma. Renaultnonostante resti tra i gruppi più convinti della validità dell’auto elettrica, ha sottolineato come la transizione richieda tempi più lunghi e vetture più accessibili rispetto a quelle attualmente disponibili.

Il pragmatismo made in USA

Negli Stati Uniti, il rallentamento è ancora più evidente. General Motors ha ridotto alcuni programmi produttivi legati alle auto elettriche e ha rinviato diversi investimenti, mentre Ford ha cancellato o posticipato alcuni progetti già annunciati. Le Case americane continuano a sviluppare modelli a batteria, ma stanno cercando di evitare investimenti aggressivi in una fase in cui la domanda cresce meno delle aspettative. In parallelo, aumentano gli investimenti nelle ibride e nelle tecnologie considerate più redditizie nel breve termine.

La Cina continua a correre

Il quadro cambia completamente se si guarda alla Cina. Qui le vendite di auto elettriche e plug-in continuano a crescere a ritmi sostenuti grazie a prezzi competitivi, una filiera delle batterie molto sviluppata e costi energetici generalmente inferiori rispetto a quelli europei. Marchi come BYDGeelySAICCheryXpengLeapmotor e NIO continuano a investire massicciamente nelle zero emissioni e stanno accelerando l’espansione internazionale.

Mentre molti costruttori occidentali rallentano per adattarsi alla domanda reale, i gruppi cinesi sembrano convinti che il momento giusto per spingere sull’elettrico sia proprio questo.

La conclusione è che la transizione verso l’elettrico non si è fermata, ma sta cambiando forma. Le Case auto hanno capito che i tempi immaginati nel pieno dell’entusiasmo post-pandemia erano probabilmente ottimistici. L’auto elettrica continuerà a crescere, ma sarà accompagnata più a lungo da ibride e plug-in hybrid. Non si tratta di un ritorno al passato, bensì di una fase di adattamento che punta a conciliare obiettivi ambientali, sostenibilità economica e richieste dei clienti.