Gli automobilisti italiani guardano ancora con interesse al mercato delle auto nuove, ma al momento di firmare il contratto trovano un ostacolo che pesa sempre di più: il prezzo. Un’instant survey realizzata da Areté, società di consulenza, fotografa un mercato in cui i listini appaiono elevati a una larga parte dei potenziali acquirenti.
Il 73% degli intervistati giudica le vetture in commercio troppo costose oppure poco convenienti rispetto a ciò che offrono. Il 65% chiede alle case costruttrici di privilegiare il taglio dei listini e l’arrivo di modelli più abbordabili. Sul grado di soddisfazione il quadro è più articolato: il 43% si dichiara soddisfatto dell’offerta, il 36% solo in parte e il 21% la considera inadeguata.
Budget contenuti e criterio economico prima di tutto
Per oltre sette italiani su dieci il portafoglio viene prima di sicurezza, tecnologia e comfort. Il 43% indica un prezzo accessibile come criterio decisivo per la prossima auto, mentre il 28% guarda soprattutto a consumi e costi di gestione contenuti.
I budget confermano questa prudenza. Il 38% degli acquirenti non supera i 20.000 euro, un altro 37% si colloca tra 20.000 e 30.000 euro e solo una minoranza è disposta a spendere di più. Il 16% arriva fino a 40.000 euro e il 9% oltre. Alla domanda su cosa farebbe scattare l’acquisto, il 44% risponde un listino più basso, il 23% dotazioni migliori e il 14% spese di esercizio ridotte.
Ibride in testa, poi city car e SUV
Sul fronte delle motorizzazioni, il 47% vorrebbe trovare più proposte ibride, sia mild sia full. Seguono benzina e diesel con il 20%, l’elettrico puro con il 18% e le plug-in con il 15%. L’ibrido viene quindi indicato più di due volte e mezzo rispetto all’elettrico, segno di un interesse per l’elettrificazione che convive con una forte attenzione al prezzo.
Quanto alle carrozzerie, city car e SUV e crossover raccolgono entrambi il 36% delle preferenze. Le berline si fermano al 24% e le station wagon al 5%. Ne emerge l’immagine di un automobilista che cerca vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e di utilizzo sostenibili.