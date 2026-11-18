Il prezzo frena gli italiani che vorrebbero cambiare auto: ibride in testa, budget sotto i 30mila euro e city car e SUV tra le carrozzerie più richieste.

Gli automobilisti italiani guardano ancora con interesse al mercato delle auto nuove, ma al momento di firmare il contratto trovano un ostacolo che pesa sempre di più: il prezzo. Un’instant survey realizzata da Areté, società di consulenza, fotografa un mercato in cui i listini appaiono elevati a una larga parte dei potenziali acquirenti.

Il 73% degli intervistati giudica le vetture in commercio troppo costose oppure poco convenienti rispetto a ciò che offrono. Il 65% chiede alle case costruttrici di privilegiare il taglio dei listini e l’arrivo di modelli più abbordabili. Sul grado di soddisfazione il quadro è più articolato: il 43% si dichiara soddisfatto dell’offerta, il 36% solo in parte e il 21% la considera inadeguata.

Budget contenuti e criterio economico prima di tutto

Per oltre sette italiani su dieci il portafoglio viene prima di sicurezza, tecnologia e comfort. Il 43% indica un prezzo accessibile come criterio decisivo per la prossima auto, mentre il 28% guarda soprattutto a consumi e costi di gestione contenuti.

I budget confermano questa prudenza. Il 38% degli acquirenti non supera i 20.000 euro, un altro 37% si colloca tra 20.000 e 30.000 euro e solo una minoranza è disposta a spendere di più. Il 16% arriva fino a 40.000 euro e il 9% oltre. Alla domanda su cosa farebbe scattare l’acquisto, il 44% risponde un listino più basso, il 23% dotazioni migliori e il 14% spese di esercizio ridotte.

Ibride in testa, poi city car e SUV

Sul fronte delle motorizzazioni, il 47% vorrebbe trovare più proposte ibride, sia mild sia full. Seguono benzina e diesel con il 20%, l’elettrico puro con il 18% e le plug-in con il 15%. L’ibrido viene quindi indicato più di due volte e mezzo rispetto all’elettrico, segno di un interesse per l’elettrificazione che convive con una forte attenzione al prezzo.

Quanto alle carrozzerie, city car e SUV e crossover raccolgono entrambi il 36% delle preferenze. Le berline si fermano al 24% e le station wagon al 5%. Ne emerge l’immagine di un automobilista che cerca vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e di utilizzo sostenibili.