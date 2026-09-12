Auto usate vs nuove: come sono cambiate le scelte degli italiani

Il mercato auto italiano sta vivendo una trasformazione significativa. Scopri come le auto usate stanno guadagnando popolarità e quali fattori stanno influenzando le scelte degli acquirenti.

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico italiano ha subito una trasformazione radicale. Le auto usate stanno diventando sempre più popolari, mentre i prezzi delle vetture nuove continuano a salire. Questo cambiamento è influenzato da una serie di fattori, tra cui l’aumento dei costi delle materie prime e l’installazione di sistemi tecnologici avanzati.

Secondo i dati più recenti, nel 2025 sono state registrate oltre 3,2 milioni di passaggi di proprietà di auto usate, più del doppio rispetto alle auto nuove. Questo fenomeno è stato determinato dalla necessità di risparmiare sui costi di acquisto, soprattutto in un contesto di inflazione e aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

L’ascesa delle auto usate

Le piattaforme online hanno reso più facile confrontare i prezzi, analizzare le condizioni dei veicoli e verificare l’affidabilità dei rivenditori. Inoltre, i motori moderni sono diventati più affidabili, aumentando il valore percepito delle auto usate. Questo ha reso l’acquisto di un’auto usata una scelta sempre più conveniente e sicura.

L’installazione di sistemi di assistenza alla guida avanzati, come gli ADAS ha contribuito all’aumento dei prezzi delle auto nuove. Questi sistemi, insieme all’aumento dei costi delle materie prime e dei semiconduttori, hanno reso le auto nuove sempre più costose. Tuttavia, l’aumento dei redditi medi delle famiglie italiane non è stato sufficiente a compensare l’inflazione e i rincari dei beni di prima necessità.

Le differenze tra i segmenti di mercato

Le auto di segmento A come le citycar, hanno subito un rincaro minore rispetto ad altri segmenti. Nel 2025, il prezzo medio di queste auto è stato di 15.519 euro, con un aumento di circa 5mila euro rispetto al 2016. Le auto di segmento B come le berline e i Suv, hanno visto un aumento di prezzo più significativo, con un rincaro complessivo di più di 7mila euro per le berline e di circa 5mila euro per i Suv.

Le auto di segmento C come le berline compatte, offrono un alto livello di comfort e abitabilità, rendendole una scelta popolare per le famiglie. Tuttavia, anche questi modelli hanno subito un aumento dei prezzi, rendendo le auto usate una scelta sempre più conveniente.

Le preferenze degli acquirenti

Gli italiani stanno sempre più optando per auto usate, preferendo allungare i tempi di finanziamento per acquistare veicoli migliori. Le durate dei finanziamenti si sono allungate, con un aumento delle richieste per finanziamenti di 4-5 anni e oltre 5 anni. Le rate mensili si concentrano nella fascia di 250-500 euro, con una preferenza per una maxi-rata finale di 15mila euro.

Le richieste di finanziamento sono aumentate del 6,7% nel primo semestre del 2026, con una crescita significativa nel Sud Italia, dove le richieste sono aumentate del 15,5% in Campania, del 16,2% in Puglia e del 14,1% in Sicilia. Inoltre, le donne e la Gen Z stanno acquistando sempre più auto, con un aumento delle richieste del 12,4% per le donne e del 14,9% per la Gen Z.