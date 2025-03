Un’importante occasione per il settore automotive

Autopromotec 2025 si prepara a essere l’evento di riferimento per il settore dell’aftermarket automobilistico indipendente (IAM) e delle attrezzature per officina. La fiera si svolgerà presso BolognaFiere dal 21 al 25 maggio, offrendo un’opportunità unica per professionisti e aziende di aggiornarsi sulle ultime innovazioni tecnologiche. Questo evento rappresenta un’importante piattaforma per stringere nuove collaborazioni e ampliare il proprio network nel settore automotive.

Registrazione e accesso all’evento

Le registrazioni per partecipare ad Autopromotec 2025 sono ufficialmente aperte. Per ottenere il biglietto d’ingresso gratuito, è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento e richiedere l’e-ticket, che verrà inviato via e-mail. Il biglietto è valido per tutti e quattro i giorni della manifestazione e include un QR code che, previo consenso dell’utente, può essere utilizzato come biglietto da visita elettronico. È fondamentale che ogni visitatore utilizzi un indirizzo e-mail univoco per la registrazione, poiché non è possibile richiedere più biglietti con lo stesso account.

Innovazione e opportunità di networking

Autopromotec 2025 si conferma come la vetrina più autorevole del settore, con un’offerta espositiva specializzata e internazionale dedicata all’IAM. Partecipare a questa 30° edizione significa essere protagonisti dell’innovazione, scoprire le ultime tendenze di mercato e confrontarsi con i principali operatori del comparto automotive. Grazie all’app ufficiale di Autopromotec, gli espositori potranno acquisire in modo semplice e immediato i dati di contatto dei visitatori attraverso smartphone e tablet, facilitando le interazioni e le opportunità di business.

Preparati per l’evento

Si raccomanda di scaricare il pass di ingresso prima dell’arrivo in fiera, poiché l’accesso al quartiere fieristico sarà consentito esclusivamente ai possessori del biglietto in formato elettronico o cartaceo da scansionare ai tornelli. Non perdere l’opportunità di prendere parte a questo evento straordinario. Registrati ora e assicurati il tuo ingresso ad Autopromotec 2025, dove l’innovazione e le opportunità di networking ti aspettano.