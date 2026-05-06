Bagnaia sceglie Romagnoli per la sfida in Aprilia

Romagnoli lascia lo staff di Martín per seguire Pecco Bagnaia in Aprilia: una combinazione tecnica e umana pensata per ritrovare velocità e fiducia

Il mondo della MotoGP si trova davanti a un cambio di scenario importante: Daniele Romagnoli, tecnico noto come “Radar”, è stato indicato come il riferimento tecnico che affiancherà Pecco Bagnaia nella sua nuova avventura con Aprilia. La notizia arriva dopo anni di collaborazione di Romagnoli con piloti di primo piano e dopo il significato successo ottenuto con Jorge Martín nel 2026 con la Ducati Pramac. L’attenzione non riguarda solo la meccanica, ma anche il rapporto umano che può incidere sulle prestazioni in pista.

Chi conosce il paddock sa che il ruolo di capotecnico non si esaurisce nella regolazione dei componenti: è anche una funzione di guida, analisi e gestione mentale. Proprio per questo la scelta di Romagnoli è vista come una strategia che unisce competenze tecniche approfondite con la capacità di tradurre i dati in fiducia per il pilota.

Il profilo tecnico e la carriera

Daniele Romagnoli, classe 1966 e originario di Gallo di Petriano, ha costruito una carriera con radici solide nell’analisi dei dati e nella gestione di box di alto livello. Il suo percorso professionale comincia nelle realtà minori prima di approdare al Motomondiale: dall’impegno con la MBA nel 1987 alla prima esperienza in gara nel 1992 in 125, fino al salto in MotoGP nel 2002. In quegli anni ha alternato ruoli di analista e di team manager, maturando esperienze in case come Yamaha e Ducati, dove ha trascorso stagioni prolungate.

Complessità e specializzazioni

Nel corso della sua carriera Romagnoli ha lavorato con piloti come Carlos Checa, Colin Edwards, Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Danilo Petrucci, affiancando ruoli tecnici e di gestione. La vittoria con Jorge Martín nel 2026 alla guida della Ducati Pramac ha consolidato la sua fama: per molti addetti ai lavori il soprannome “Radar” sintetizza la sua capacità di monitorare costantemente telemetria, condizioni di pista e comportamento della moto per orientare il setup.

Cosa porterà a Bagnaia e ad Aprilia

L’ingaggio di Romagnoli con Bagnaia nasce dall’esigenza di ripristinare alcune sensazioni di guida che hanno fatto la differenza nei successi passati del pilota di Chivasso. Dopo i titoli mondiali conquistati nel 2026 e nel 2026 con Ducati Corse, Bagnaia ha attraversato stagioni complesse tra problemi di stabilità all’anteriore e difficoltà nella gestione della frenata e della percorrenza. Il contributo tecnico di Romagnoli è pensato per incidere su elementi come il comportamento in inserimento e la risposta elettronica del motore.

Intervento sul progetto tecnico

Nel rapporto con Aprilia Romagnoli ha già collaborato al miglioramento del prototipo, partecipando a prove e allo sviluppo della RS-GP25 insieme a tester e ingegneri interni. L’approccio prevede una raccolta massiva di dati, l’ottimizzazione dei parametri di setup e l’interpretazione della telemetria per adattare la moto al modo di guidare di Bagnaia, con particolare attenzione alla stabilità in frenata e alla fluidità in percorrenza.

La componente umana: fiducia e rendimento

Oltre all’aspetto tecnico, la scelta di Romagnoli tiene conto della sua capacità di instaurare rapporti di fiducia all’interno del box. Nel caso di Jorge Martín il legame personale e la serenità ritrovata sono stati considerati fattori determinanti per la continuità di rendimento. Anche per Bagnaia, che risiede a lungo a Pesaro e ha vissuto momenti di flessione, il supporto psicologico può tradursi in performance più costanti: un pilota che si sente compreso spesso frena meno gli istinti e riesce a esprimere meglio il proprio potenziale.

Sinergia tecnica e psicologica

La sfida si gioca su due fronti paralleli: l’ottimizzazione della moto attraverso analisi e settaggi mirati e la creazione di una routine di lavoro capace di ridurre la tensione nelle gare. Romagnoli è ritenuto adatto a entrambe le sfide, grazie a un background che combina esperienza ventennale in pista con una visione strategica delle gare.

Resta da ufficializzare il progetto nella sua interezza, ma gli elementi pubblici disponibili raccontano di un’operazione pensata per restituire a Bagnaia le sensazioni che lo hanno reso campione. Se la sinergia tecnica e umana darà i frutti attesi, Aprilia potrà contare su un binomio di alto livello per competere ai vertici della MotoGP.