Test storico: motore Pearl 15 funzionante al 100% con idrogeno per voli a basse emissioni

EasyJet e Rolls‑Royce hanno dimostrato che un motore moderno può operare al 100% con idrogeno, segnando un avanzamento pratico verso la decarbonizzazione dell'aviazione

Il 04/05/2026 è stato annunciato il completamento con successo di una prova che potrebbe cambiare il futuro dei cieli: un Motore Pearl 15 modificato ha funzionato alla massima potenza alimentato esclusivamente con idrogeno presso il NASA Stennis Space Center. Questa dimostrazione rappresenta il risultato di un programma quadriennale condotto da easyJet, Rolls‑Royce e partner internazionali, con l’obiettivo di valutare la fattibilità dell’idrogeno come carburante per l’aviazione lungo un ciclo di volo completo.

Il test non è stato un’operazione isolata, ma la sintesi di una strategia incrementale partita con le prime prove nel 2026 a Boscombe Down. Attraverso una serie di prove su componenti, integrazione di sistemi e collaudi su infrastrutture dedicate, il programma ha cercato di rispondere a domande tecniche complesse su combustione, alimentazione e sicurezza mantenendo come priorità la gestione dei rischi tipici dell’idrogeno pressurizzato.

Il test e i risultati pratici

Nel banco prova del Mississippi il motore ha raggiunto la potenza equivalente a quella richiesta per il decollo, operando costantemente con idrogeno gassoso. Gli ingegneri hanno replicato le fasi critiche di un volo — accensione, decollo, crociera e atterraggio — e hanno monitorato parametri termici, pressioni e curve di combustione per tutto il ciclo. Questi dati confermano che una turbina a gas moderna, opportunamente adattata, è in grado di funzionare in sicurezza con l’idrogeno e fornisce elementi concreti per progettare velivoli a fusoliera stretta alimentati da questa tecnologia.

Le modifiche tecniche e l’infrastruttura di prova

Per rendere operativo il Pearl 15 con idrogeno sono state necessarie modifiche ai sistemi di alimentazione e alla camera di combustione, oltre alla realizzazione di un’infrastruttura per la gestione dell’idrogeno pressurizzato. Questo approccio ha integrato competenze meccaniche, di controllo e digitali fornite anche da partner come Tata Consultancy Services. In fase di adattamento si è analizzato l’impatto sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni non‑CO2, ampliando la comprensione dei processi di combustione e delle conseguenze operative per manutenzione e messa in servizio.

Dal banco prova all’applicazione su velivoli

L’approccio è stato graduale: prove iniziali in Regno Unito, test su componenti e infine integrazione su un motore dimostrativo con test su scala reale presso strutture specializzate. Il ruolo del HSE britannico e del NASA Stennis è stato cruciale per garantire standard di sicurezza elevati e la disponibilità di infrastrutture adeguate. Le informazioni raccolte riguardano non solo la combustione ma anche l’integrazione tra motore, sistemi di alimentazione e controlli, elementi indispensabili per immaginare la transizione verso aeromobili commerciali a idrogeno.

Implicazioni per l’aviazione e prossimi passi

Questo risultato non significa che il passaggio all’idrogeno sarà immediato, ma fornisce una roadmap tecnica per ridurre l’impronta carbonica del trasporto aereo. L’idrogeno potrà affiancare i SAF (Sustainable Aviation Fuel) e altre soluzioni per abbattere le emissioni, consentendo una combinazione di tecnologie su differenti rotte e segmenti di mercato. I programmi futuri includeranno la scala produttiva, la logistica di rifornimento e l’ottimizzazione delle turbine, con ricadute su progettazione, manutenzione e normative.

Ruolo dei protagonisti e prospettive

Le dichiarazioni dei partner sottolineano come la collaborazione tra industria, centri di ricerca e consulenza abbia accelerato i progressi. easyJet vede nell’idrogeno una leva per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, mentre Rolls‑Royce intende applicare le conoscenze acquisite anche ai propri programmi come UltraFan. Il coinvolgimento di enti come la NASA e il supporto delle infrastrutture HSE rafforzano la credibilità dei test. Sebbene rimangano sfide operative e di scala, l’esperimento segna un passo concreto verso un’aviazione a emissioni molto ridotte.

In sintesi, il motore Pearl 15 alimentato al 100% con idrogeno rappresenta una pietra miliare tecnica: non una soluzione immediata per tutti i voli, ma una dimostrazione che le turbine a gas possono continuare a giocare un ruolo centrale nel percorso verso un settore più sostenibile. I prossimi anni saranno dedicati a validare la catena del valore, dalla produzione di idrogeno a basse emissioni alle procedure di sicurezza, per trasformare questa prova in applicazioni operative su larga scala.