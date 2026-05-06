Ben Sulayem spinge per il ritorno del V8: cosa cambia

Il presidente della FIA rilancia il V8 e accende il dibattito su power unit, suono e sostenibilità

Il Gran Premio di Miami 2026 ha riportato l’attenzione sul futuro delle power unit in Formula 1: mentre la gara, vinta da Andrea Kimi Antonelli, ha beneficiato di piccoli correttivi tecnici che hanno migliorato lo spettacolo, il dibattito politico e tecnico tra i vertici non si è arrestato. Dal paddock è emersa con forza la proposta del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha illustrato l’idea di un ritorno a motori V8 meno complessi e con una elettrificazione minima.

La proposta non è solo estetica: l’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità e il peso delle vetture, recuperare un suono più coinvolgente e semplificare lo sviluppo per i motoristi. Secondo le parole riportate, la FIA potrebbe spingere per l’introduzione normativa già entro il 2031, con l’ipotesi di anticipare al 2030 se si trova un consenso rapido tra le parti interessate. Questa prospettiva apre molte domande sulle tempistiche, sui costi e sulla direzione tecnologica della categoria.

La proposta della federazione

Nel corso del weekend in Florida il presidente della FIA ha messo sul tavolo un piano che ridisegna la composizione delle power unit: via parte delle soluzioni ibride attuali, una centralità maggiore al termico e una batteria capace di garantire solo l’energia essenziale. L’idea è creare un motore più leggero e meno costoso, con meno elettronica e meno dispositivi di recupero complessi. Ben Sulayem ha parlato di un propulsore da circa 1.200 CV come concetto, enfatizzando che la scelta normativa può essere adottata dalla FIA nel 2031 anche senza l’approvazione unanime dei costruttori, pur auspicando un’accelerazione verso il 2030.

Cosa prevede il nuovo motore

Il modello proposto includerebbe un blocco V8 con elettrificazione minima, orientata a preservare una componente tecnologica ma riducendo l’importanza delle batterie e del recupero complesso come l’MGU-H. L’idea è mantenere un equilibrio tra termico e elettrico, facilitare l’ingresso di nuovi motoristi e usare carburanti sostenibili per contenere l’impatto ambientale. Secondo i sostenitori, questa soluzione potrebbe riportare il focus sulle doti di guida e sullo spettacolo sonoro, senza abbandonare del tutto l’impegno verso la sostenibilità.

Reazioni nel paddock

La proposta ha diviso l’ambiente: alcuni team vedono nel ritorno al V8 una soluzione pratica per semplificare lo sviluppo, mentre altri temono un passo indietro rispetto alle aree di innovazione e trasferimento tecnologico verso la produzione stradale. Stefano Domenicali ha elogiato l’organizzazione del GP di Miami, ma il discorso regolamentare resta aperto. Compagnie come Audi e Cadillac, arrivate con piani a lungo termine, valutano l’evoluzione dei regolamenti con attenzione, mentre case consolidate come Ferrari e Honda hanno mostrato difficoltà tecniche che rendono il tema delicato.

Posizioni di team e piloti

Più di un pilota ha espresso frustrazione per le attuali soluzioni ibride, invocando semplicità e maggior spontaneità in pista. Lando Norris ha suggerito che ridurre la dipendenza dalla batteria potrebbe migliorare lo spettacolo, mentre figure come Toto Wolff hanno aperto a un compromesso: Mercedes apprezzerebbe i V8 per il suono e il carattere, ma insiste sulla necessità di mantenere una componente elettrica per non perdere rilevanza tecnologica. Anche Red Bull e altri protagonisti hanno sottolineato la capacità di adattamento, pur valutando l’impatto sugli investimenti nei reparti powertrain.

Impatto su tecnologia e sostenibilità

Il punto cruciale riguarda il bilanciamento tra spettacolo e responsabilità ambientale. I fautori del ritorno al V8 indicano i carburanti sostenibili come alternativa valida all’elettrificazione totale: usando biofuel o sintetic fuel si può mantenere una propulsione termica con impatto ridotto. Al contempo, abolire tecnologie come l’MGU-H o ridimensionare l’uso delle batterie solleva questioni sul trasferimento tecnologico alle auto di serie e sul posizionamento della Formula 1 come laboratorio d’innovazione.

Se la FIA procederà secondo il cronoprogramma indicato, la categoria dovrà confrontarsi con scelte complesse: definire specifiche tecniche condivise, gestire il costo per i motoristi, tutelare l’interesse dei tifosi e mantenere la credibilità ambientale. Il dibattito rimane aperto e nei prossimi mesi, con il confronto tra team, motoristi e stakeholder, si capirà fino a che punto il V8 tornerà ad essere il cuore della Formula 1.