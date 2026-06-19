Batterie allo stato solido: la collaborazione tra Honda e QuantumScape per il futuro delle auto elettriche

Honda e QuantumScape hanno avviato una collaborazione pluriennale per sviluppare batterie allo stato solido per veicoli elettrici, promettendo maggiore sicurezza, autonomia e velocità di ricarica.

Nel panorama delle auto elettriche, la ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate è in continua evoluzione. Tra le innovazioni più promettenti spiccano le batterie allo stato solidoconsiderate il Santo Graal degli accumulatori. Recentemente, Honda ha stretto un accordo con QuantumScapeuna startup statunitense, per sviluppare queste celle di nuova generazione.

L’accordo di ricerca congiunta, come spiegato da QuantumScape, prevede un piano pluriennale focalizzato sullo sviluppo delle batterie allo stato solido e sui relativi processi produttivi. Questo passo rappresenta un ulteriore tassello nella corsa verso veicoli a zero emissioni sempre più performanti.

I vantaggi delle batterie allo stato solido

Le batterie allo stato solido sostituiscono l’elettrolita liquido tradizionale con uno solido, offrendo numerosi vantaggi. Tra questi, spiccano la maggiore sicurezzavelocità di ricarica superiori e una densità energetica maggiore, che si traduce in un’autonomia più estesa rispetto alle batterie agli ioni di litio attualmente in uso. Tuttavia, la strada verso il mercato di massa è ancora lunga e richiede ulteriori sviluppi tecnologici.

Honda ha recentemente annullato i piani per una serie di veicoli elettrici di nuova generazione, concentrandosi invece su questa innovativa tecnologia. Nel frattempo, sono già in produzione batterie allo stato semisolido a base di gel, soprattutto in Cina. QuantumScape ha raggiunto un importante traguardo con l’avvio della produzione pilota delle sue celle al litio-metallo su una linea automatizzata a San Jose, California.

La collaborazione tra Honda e QuantumScape

La collaborazione tra Honda R&D e QuantumScape è stata siglata dopo un approfondito studio tecnico condotto dal costruttore giapponese. L’accordo si concentra sui metodi di produzione e sullo sviluppo dell’architettura proprietaria dei componenti. Atsushi Ogawa, chief operating officer del centro di ricerca di Honda, ha evidenziato i vantaggi unici e competitivi della tecnologia durante le valutazioni.

La base industriale di questa intesa risiede nella Eagle Lineuna linea automatizzata installata a San Jose. Questo impianto adotta il processo di produzione rapida del separatore denominato Cobra, progettato per consentire la fabbricazione su scala di gigawattora. La strategia commerciale di QuantumScape prevede il modello delle licenze industriali con i partner per la realizzazione dei progetti su larga scala.

Le prestazioni delle nuove batterie

Il primo prodotto commerciale risultante da questi sviluppi è la cella QSE-5un’unità con una capacità di 5 Ah e una densità energetica superiore a 844 Wh/L. La configurazione prevede un anodo di litio metallico abbinato a un separatore ceramico, offrendo incrementi prestazionali in termini di sicurezza, ciclo di vita e velocità di ricarica rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Il sistema permette di completare una ricarica rapida dal 10% all’80% in un tempo di 12,2 minuti, mantenendo la capacità operativa anche in condizioni climatiche rigide fino a una temperatura minima di -30°C. Volkswagen ha già mostrato a settembre un veicolo sperimentale equipaggiato con queste celle, una moto Ducati V21L ampiamente modificata.

Le ambizioni di Honda

Honda ha dichiarato che le sue batterie allo stato solido saranno il 50% più compatte, il 35% più leggere e il 25% più economiche da produrre rispetto alle celle attuali, offrendo un’autonomia di 998 km a ricarica completa. Entro il 2040, secondo la Casa nipponica, i veicoli elettrici con batterie allo stato solido potrebbero viaggiare addirittura per 1.249 km.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso il futuro delle auto elettriche, con l’obiettivo di rendere la tecnologia delle batterie allo stato solido accessibile e competitiva sul mercato globale.