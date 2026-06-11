Batterie LMFP: la soluzione per auto elettriche più efficienti e durature

Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari, ma due problemi principali continuano a preoccupare gli automobilisti: la riduzione dell’autonomia nel tempo e le prestazioni compromesse in condizioni di freddo intenso. Le batterie agli ioni di litio tradizionali, infatti, tendono a perdere capacità con l’uso e a funzionare meno efficacemente a temperature rigide.

Una soluzione innovativa arriva dalle celle LMFP (Litio Manganese Ferro Fosfato) sviluppate dall’azienda britannica Integrals Power. Nuovi test indipendenti condotti da QinetiQ e dall’Università di Cranfield mostrano risultati promettenti, indicando che queste batterie potrebbero rivoluzionare il settore delle auto elettriche.

Cicli di ricarica più resistenti nel tempo

Le prove di ciclo di vita realizzate da QinetiQ hanno dimostrato che le celle LMFP possono sopportare oltre 1.500 cicli completi di carica e scarica, mantenendo circa l’80% della capacità iniziale. Già a 1.000 ciclila capacità residua superava l’80%, un risultato che indica una longevità superiore rispetto alle batterie tradizionali.

Questo significa che le auto elettriche equipaggiate con queste celle potrebbero mantenere autonomia e prestazioni più a lungo, riducendo i costi di manutenzione e aumentando il valore residuo dei veicoli. Un vantaggio significativo per gli automobilisti che cercano soluzioni più durature e convenienti.

Prestazioni invernali superiori alle attese

Un altro dato significativo riguarda le prestazioni a basse temperature, testate dall’Università di Cranfield. Le celle LMFP hanno mostrato una capacità residua dell’85% a -25 °C e del 68% a -30 °Cvalori molto superiori rispetto alle batterie LFP e LMFP tradizionali, che in condizioni simili si fermano rispettivamente intorno al 50% e al 40%.

Questo si traduce in minori riduzioni di autonomia durante i mesi più freddi, uno dei principali problemi percepiti dagli automobilisti elettrici. Le batterie LMFP offrono quindi una soluzione efficace per chi vive in climi rigidi o utilizza i veicoli in condizioni estreme.

Applicazioni oltre le auto elettriche

I vantaggi delle batterie LMFP non si limitano alle auto. Queste celle possono essere utilizzate anche in applicazioni più estremecome veicoli marittimi, droni o mezzi militari che operano in condizioni di freddo intenso. La loro versatilità le rende una scelta ideale per una vasta gamma di settori.

Vantaggi rispetto alle batterie NMC

Oltre alla durata e alle prestazioni al freddo, la chimica LMFP offre altri punti di forza rispetto alle batterie NMC (Nichel-Manganese-Cobalto), oggi molto diffuse. Tra i vantaggi principali ci sono costi inferiorimaggiore sicurezzaminore tossicità e una ridotta dipendenza da materie prime critiche.

Le celle utilizzate nei test sono state prodotte nel Regno Unito a partire da materie prime provenienti da Europa e Nord America, dimostrando come sia possibile sviluppare batterie di nuova generazione con filiere più sicure e trasparenti, indipendenti dalle principali forniture asiatiche. Questo rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile e indipendente.