Un ritorno atteso nel mondo delle moto sportive

Benelli, storica casa motociclistica italiana, torna a far parlare di sé con la presentazione della nuova Tornado 550. Questa moto sportiva di media cilindrata rappresenta un passo importante per il marchio di Pesaro, che punta a conquistare il mercato delle moto sportive con un modello che promette prestazioni elevate e un design accattivante. La Tornado 550 non è solo un prodotto, ma il frutto di un lavoro sinergico tra il reparto Ricerca e Sviluppo e il Centro Stile di Benelli, che hanno dato vita a una moto dalle linee aggressive e moderne.

Design e caratteristiche tecniche

La Tornado 550 si distingue per il suo frontale audace, caratterizzato da luci DRL che richiamano il simbolo del leone, emblema della casa. Il design è studiato per garantire una posizione di guida comoda e meno caricata sull’anteriore, un aspetto fondamentale per le moto sportive. Il motore bicilindrico parallelo da 554 cc offre una potenza di 56 CV, con un cambio a sei marce che consente di raggiungere velocità elevate, fino a 175 km/h. La ciclistica, composta da un telaio a traliccio in acciaio e un forcellone robusto, assicura stabilità e maneggevolezza, rendendo la Tornado 550 adatta sia per l’uso in pista che su strada.

Prestazioni in pista

La prova della Tornado 550 si è svolta sul circuito di Modena, un banco di prova ideale per testare le capacità di una moto sportiva. Durante i giri di prova, la moto ha mostrato un comportamento fluido e reattivo, anche se il motore ha rivelato una certa difficoltà nell’allungare verso l’alto. Tuttavia, la gestione elettronica, con due modalità di guida e un sistema di Traction Control disattivabile, ha permesso di adattare la moto alle diverse condizioni di guida. Le sospensioni, regolabili, hanno contribuito a migliorare l’assetto, rendendo la Tornado 550 più performante in pista.

Conclusioni e disponibilità

La Benelli Tornado 550 si presenta come una moto sportiva completa, capace di soddisfare le esigenze di piloti di diverse esperienze. Con un prezzo di 6.490 euro, la Tornado 550 sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Pure White e Tech Silver. Questo modello rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca una moto sportiva di media cilindrata, con un buon equilibrio tra prestazioni, comfort e design accattivante. Benelli ha dimostrato di voler tornare in grande stile nel mondo delle moto sportive, e la Tornado 550 è solo l’inizio di una nuova era.