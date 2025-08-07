Bentley Batur Convertible: l’eleganza che conquista

La Bentley Batur Convertible è qui e sta già facendo girare la testa. Scopri perché questo modello è così speciale!

Ragazze, parliamo della Bentley Batur Convertible, l’ultima meraviglia che ha fatto il suo debutto! Questa cabriolet non è solo un’auto, è un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design. Pronta a scoprire tutti i dettagli? 🚗✨

Un’esclusiva tra le granturismo

La Bentley Batur Convertible è la nuova regina delle granturismo a cielo aperto. Con solo 16 esemplari previsti, la sua produzione è limitatissima, il che la rende ancora più desiderabile. Il primo modello è stato creato in collaborazione con un fortunato cliente che ha lavorato a stretto contatto con il team di artigiani di Mulliner. È stata presentata in anteprima alla Monterey Car Week dopo la sua prima apparizione al Festival of Speed di Goodwood. Chi altro è invidioso di chi può possederne una? 🙌

Questa bellezza sfoggia una livrea Opalite, una tonalità argentea cangiante che cattura l’attenzione. La carrozzeria è accentuata da una striscia nera lucida e dettagli in Mandarin che ne esaltano il profilo, dando un tocco di sportività. Non è solo un’auto, è un’opera d’arte da ammirare! 🎨

Prestazioni da record

Ma non è solo il look a renderla speciale! Sotto il cofano pulsa un potente motore W12 da 750 CV, il che la rende la cabriolet più potente mai costruita da Bentley. Questo significa che non solo si fa notare, ma ha anche le prestazioni per accompagnare il suo aspetto da sogno. Chi sarebbe pronto a portarla in pista? 🏁

Una delle caratteristiche più intriganti è l’abitacolo, dove troviamo l’innovativa configurazione “One plus One”. Questo design separa il conducente e il passeggero con scelte cromatiche e materiali diversi, creando un’atmosfera unica per entrambi. Il lato guida è rivestito in Beluga black, mentre il passeggero gode di un ambiente in Linen. È un po’ come avere due auto in una, chi non ne vorrebbe una? 💖

Dettagli di lusso che fanno la differenza

Ogni dettaglio della Bentley Batur Convertible è pensato per stupire: dagli inserti in alluminio satinato alle componenti in titanio. Anche il volante è un capolavoro, con impunture a contrasto che richiamano l’eleganza degli interni. E non dimentichiamoci delle chiavi, che sono un piccolo lusso in sé. Chi di voi ama i dettagli? 🗝️✨

Il primo esemplare presentato alla Monterey Car Week non è proprio quello di produzione, ma un prototipo noto come “Car Zero”, caratterizzato da una speciale verniciatura Vermilion Gloss. È un vero e proprio test di stile e potenza che ci fa sognare il futuro di Bentley.

In conclusione, la Bentley Batur Convertible è molto più di una semplice auto. È un simbolo di prestigio, potenza e artigianato di alta classe. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate! Chi di voi sogna di mettersi al volante di questa bellezza? 😍💭