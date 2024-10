Introduzione all’eFuel e alla sostenibilità

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un tema centrale nel settore automobilistico, con molte case automobilistiche che cercano soluzioni innovative per ridurre le proprie emissioni di carbonio. Tra queste, Bentley ha recentemente fatto un passo significativo con l’introduzione dell’eFuel, un carburante sintetico che promette di rivoluzionare il modo in cui alimentiamo i nostri veicoli. Questo articolo esplorerà come Bentley sta implementando l’eFuel e quali sono i benefici ambientali associati a questa tecnologia.

Il primo media drive globale con eFuel

In un evento senza precedenti, Bentley ha organizzato il primo media drive globale utilizzando eFuel sostenibile. Questo evento ha visto la partecipazione di 157 ospiti provenienti da tutto il mondo, che si sono riuniti in Svizzera per il lancio della nuova Continental GT Speed di quarta generazione. Durante il drive, i partecipanti hanno percorso un totale di 12.900 km attraverso alcuni dei più iconici passi montani, come il Sustenpass e il San Gottardo. I dati raccolti hanno mostrato una riduzione del 30% dell’impatto di carbonio per ospite, dimostrando l’efficacia dell’eFuel nel ridurre le emissioni durante eventi di grande portata.

Come funziona l’eFuel?

L’eFuel utilizzato da Bentley è un carburante completamente sintetico, sviluppato da un consorzio internazionale guidato da Highly Innovative Fuels (HIF) Global, con il supporto di Porsche. Questo carburante è prodotto in un impianto pilota situato nella regione di Magallanes, in Cile, dove la CO2 biogenica viene catturata attraverso un processo di birrificio e combinata con idrogeno ottenuto dall’elettrolisi dell’acqua. Il risultato finale è il metanolo, che può essere raffinato in benzina. Durante il media drive, Bentley ha utilizzato una miscela di R75, composta dal 75% di eFuel e dal 25% di benzina tradizionale, dimostrando la compatibilità di questo nuovo carburante con i motori a combustione esistenti.

Impatto ambientale e futuro della mobilità

La combinazione dell’eFuel con le prestazioni del propulsore Ultra Performance Hybrid della Continental GT ha portato a una riduzione del 93% delle emissioni di CO2 rispetto agli eventi precedenti. Inoltre, le batterie ibride sono state caricate utilizzando elettricità rinnovabile al 100%, proveniente da impianti idroelettrici e turbine eoliche locali. Questo approccio integrato non solo dimostra l’impegno di Bentley verso la sostenibilità, ma offre anche un modello per altre case automobilistiche che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale. Con l’eFuel, Bentley sta tracciando un percorso verso un futuro automobilistico più sostenibile, dove le prestazioni e l’innovazione si uniscono per creare un mondo migliore.