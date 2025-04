Introduzione al nuovo powertrain ibrido

La storica casa automobilistica Bentley ha recentemente ampliato la sua gamma di veicoli di lusso con l’introduzione di una nuova variante ibrida plug-in. Questo modello, che include il Continental GT, il Continental GT Cabriolet e la Flying Spur, è equipaggiato con un potente motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 680 CV e una coppia massima di 930 Nm. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità senza compromettere le prestazioni, un aspetto fondamentale per il marchio.

Prestazioni e autonomia del nuovo ibrido

Il nuovo powertrain ibrido di Bentley non solo offre prestazioni eccezionali, ma garantisce anche un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 80 km. La Continental GT è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre la versione Cabriolet impiega appena 3,8 secondi. Questi numeri la pongono in diretta competizione con modelli di alta gamma, come la Porsche Panamera Turbo E-Hybrid, che presenta specifiche simili. La sinergia tra motore elettrico e V8 consente una reattività e una coppia superiori rispetto al precedente W12, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Design e comfort degli interni

Dal punto di vista estetico, il nuovo ibrido plug-in mantiene il design distintivo di Bentley, con alcuni dettagli che enfatizzano l’eleganza. La griglia Matrix, ora in nero lucido, e i gruppi ottici anteriori ispirati a cristalli intagliati, conferiscono un aspetto sofisticato. Gli interni, rifiniti a mano nello stabilimento di Crewe, offrono materiali di alta qualità e un comfort senza pari. I sedili sono progettati per garantire un’esperienza di guida lussuosa, con cuciture a rilievo e il logo Bentley ricamato. Inoltre, le versioni Azure presentano rivestimenti esclusivi, come la console centrale in legno a pori aperti, che elevano ulteriormente il livello di personalizzazione e lusso.

Conclusioni sulle nuove varianti Bentley

Con l’introduzione del nuovo motore ibrido plug-in, Bentley non solo dimostra il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, ma continua anche a mantenere gli standard di lusso e prestazioni che i suoi clienti si aspettano. La Flying Spur, con le sue prestazioni simili alla Speed, offre spazio e comfort per cinque passeggeri, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto di lusso versatile. La combinazione di potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia rende questi nuovi modelli un’opzione irresistibile per gli appassionati di auto di lusso.