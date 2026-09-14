Bernina Gran Turismo 2026: la rievocazione storica tra le montagne svizzere

Tra le maestose montagne della Svizzera lungo la strada che collega la Val Poschiavo al Passo Bernina e a St. Moritz si svolge un evento che unisce passione per le auto d’epoca e paesaggi mozzafiato. La Bernina Gran Turismo è una rievocazione storica che, dal 2015, celebra l’automobilismo in un contesto unico.

Questa competizione, che si svolge tra l’antica stazione di posta de La Rösa e il valico, copre un tratto di 5,7 chilometri chiuso al traffico, con un dislivello che va da 1.800 metri a 2.300 metri e 52 curve. Qui, i concorrenti si sfidano con vetture di ogni epoca e categoria, dalle leggendarie Alfa Romeo 8C 2300 e Bugatti T13 alle sportive degli anni ’50, ’60 e ’70, fino alle icone del rally e ai prototipi.

Le categorie della competizione

La Bernina Gran Turismo offre due categorie principali: Regolarità e Competizione. Nella prima, i piloti devono mantenere una media imposta di 80 km orari con due riconoscimenti: il Trofeo La Rösa e il Trofeo Passo Bernina. Nella categoria Competizione, invece, è il cronometro a decidere i vincitori.

Oltre alle auto in competizione, la rievocazione include anche le demo car sportive di tutte le epoche, e le motociclette storiche che percorrono il tracciato fuori classifica.

Le protagoniste della Mercedes-Benz Classic

Per celebrare i suoi 140 anniMercedes-Benz Classic ha portato tre vetture leggendarie alla Bernina Gran Turismo. Tra queste, la SSK prodotta in 33 esemplari tra il 1927 e il 1933, e la 300 SLR con cui Stirling Moss vinse la Mille Miglia del 1955. Queste auto, nate per le gare in salita, hanno incantato il pubblico con la loro agilità e potenza.

La SLR McLaren Roadster supersportiva del 2007 nata dalla collaborazione con la scuderia di Woking, ha completato il trio di vetture esposte, anche se fuori dalla competizione.

Un evento per appassionati

La Bernina Gran Turismo è una festa per gli appassionati di auto d’epoca. Piloti e pubblico si riuniscono per celebrare la passione per l’automobilismo in un contesto unico. Durante le due manche di sabato e domenica, il pubblico segue la gara lungo il percorso, godendo di un panorama da favola tra le montagne baciate dal sole.

Per la cronaca, il podio è stato tutto svizzero: nella Regolarità, il Trofeo La Rosa è andato a Oli e Sabine Stastny su De Tomaso Pantera del 1979, mentre Pascal Grisoni con la sua Renault Alpine A110-1600 S del 1971 si è aggiudicato il Trofeo Passo del Bernina. Nella categoria Competizione, Philipp Bruhwiler su Chevron B8 GT del 1968 è arrivato primo tra le ruote coperte, mentre Thomas Amweg con la Amweg 76 unica Formula 2 al via, ha chiuso con un tempo di 3.05.07.