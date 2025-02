Un guasto elettrico inaspettato

Durante i test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir, un imprevisto guasto elettrico ha causato un blackout totale del circuito, interrompendo le prove per circa 40 minuti. Questo evento ha costretto tutte le monoposto a rientrare ai box, creando una situazione di imbarazzo per la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e per l’intero Circus della Formula 1. La FIA ha comunicato l’accaduto tramite il proprio account ufficiale su X, informando i tifosi e gli appassionati che l’interruzione era dovuta a un’interruzione di corrente che ha colpito l’intero impianto.

Reazioni sui social media

La figuraccia non è passata inosservata, e i piloti hanno colto l’occasione per esprimere il loro disappunto e ironia sui social media. La Mercedes, ad esempio, ha postato un’immagine completamente nera con la didascalia “Scene in diretta dal Bahrain”, mentre Oscar Piastri, pilota della McLaren, ha scherzato chiedendo “Chi ha spento le luci?”. Queste reazioni hanno messo in evidenza l’assurdità della situazione, soprattutto considerando l’immagine di avanguardia tecnologica che la Formula 1 cerca di mantenere.

Ripresa delle prove e prestazioni

Dopo il lungo stop, la FIA ha deciso di estendere la sessione di prove del pomeriggio di un’ora per compensare il tempo perso. I sistemi elettrici e le luci del circuito hanno iniziato a tornare alla normalità, permettendo così la ripresa delle attività in pista. Nella mattinata, il giovane talento italiano Kimi Antonelli aveva già segnato il miglior tempo, dimostrando che, nonostante l’incidente, le prestazioni delle monoposto erano promettenti. Tuttavia, l’episodio del blackout rimarrà impresso nella memoria degli appassionati, evidenziando le vulnerabilità anche in un campionato che gestisce miliardi di euro.

Un campionato sotto i riflettori

La Formula 1, un campionato che si vanta di essere all’avanguardia in termini di tecnologia e innovazione, ha dovuto affrontare una situazione che ha messo in discussione la sua reputazione. L’immagine di piloti costretti a utilizzare la torcia del cellulare per orientarsi nell’oscurità è diventata rapidamente virale, suscitando una serie di meme e battute sui social. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle infrastrutture e sulla preparazione degli eventi, soprattutto in un contesto in cui la sicurezza e l’affidabilità sono fondamentali.