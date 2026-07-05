BMW X2 facelift: esterni rinnovati e l’arrivo del sistema Panoramic iDrive

La BMW X2 si prepara a un aggiornamento di mezza vita: nuovo frontale ispirato alla Neue Klasse, schermo Panoramic iDrive e versioni sia a combustione sia elettriche mantenute nella gamma.

La BMW X2 sta per ricevere un aggiornamento estetico e tecnologico che la allinea con la più recente estetica del marchio. Le immagini spia del prototipo rivelano un frontale rivisto secondo i canoni della famiglia Neue Klasse e segnano l’introduzione, anche per la compatta coupé-SUV, del nuovo sistema di comando digitale che BMW sta estendendo ai suoi modelli.

Il restyling è di tipo mid-cycle: non si tratta di una nuova generazione ma di una serie di interventi pensati per modernizzare l’aspetto e l’abitabilità senza toccare radicalmente la piattaforma. Allo stesso tempo è confermata la convivenza di versioni a combustione e della variante elettrica iX2 che riceverà modifiche analoghe con alcune soluzioni specifiche per gli EV.

Frontale e fiancata: dettagli che cambiano il carattere

Le foto del prototipo mostrano chiaramente un fascia anteriore ridisegnata, anche se coperta da mimetica. Gli elementi distintivi includono fari dall’aspetto più sottile e nuove firme luminose a LED, oltre a una rielaborazione della classica griglia a doppio rene che richiama gli ultimi canoni stilistici del marchio. Il trattamento del muso è il punto più significativo dell’intervento e contribuisce a dare un’impronta più contemporanea all’insieme.

La fiancata rimane sostanzialmente invariata: la silhouette coupe-like che contraddistingue l’X2 viene preservata per non compromettere la sua identità. Le modifiche di stile si concentrano soprattutto sulle estremità del veicolo, con il posteriore che dovrebbe montare gruppi ottici aggiornati e nuove grafiche luminose per differenziare nettamente la versione faceliftata dal modello attuale.

Indicatori di versione e dettagli meccanici visibili

Alcune immagini rivelano elementi che permettono di distinguere le varianti: un prototipo con prese d’aria funzionanti sotto i reni anteriori indica la presenza di una motorizzazione tradizionale, mentre riprese posteriori mostrano filettature di scarico tipiche delle versioni ad alte prestazioni, suggerendo che una variante M35i aggiornata è in fase di prova. Questi dettagli confermano che la gamma a combustione non verrà accantonata con questo aggiornamento.

Versione elettrica iX2 e novità dell’abitacolo

La iX2 elettrica seguirà la stessa strada estetica, adattando però il frontale alle esigenze degli EV: il paraurti anteriore è più liscio e la griglia funzionalmente chiusa, caratteristica che differenzia visivamente le auto elettriche dalle controparti termiche. Questo accorgimento non è solo stilistico ma deriva dalla mancanza della necessità di grandi flussi d’aria per il raffreddamento del motore.

All’interno le novità dovrebbero essere più marcate. BMW prevede di installare il nuovo Panoramic iDrive un sistema digitale che rimpiazza la tradizionale combinazione di strumenti con una superficie a schermo estesa da montante a montante. La plancia ospiterà anche un display infotainment in formato tablet, sospeso rispetto al piano della dashboard, che introduce un’interfaccia unificata e nuove funzionalità digitali per il conducente e i passeggeri.

Impatto sulle motorizzazioni e tempistiche

Non sono attesi stravolgimenti sotto il profilo tecnico: le soluzioni di base rimarranno quelle attuali, con motori a quattro cilindri turbo per le versioni a combustione e diversi allestimenti elettrici disponibili in mercati selezionati. La gamma attuale comprende configurazioni che spaziano da proposte a combustione come l’xDrive28i fino a varianti elettriche e a doppio motore per mercati extra-USA, che includono nomi come eDrive20 e xDrive30.

Il lancio del facelift è previsto per questa stagione con la presentazione ufficiale indicata per questo autunno. È plausibile che gli aggiornamenti includano anche piccoli incrementi di potenza o qualche chilometro in più di autonomia per la versione elettrica, grazie a progressi nella chimica delle celle usate dalle batterie.