Rally Roma Capitale 2026: Daprà guida la classifica dopo l’errore di Crugnola

Roberto Daprà ha preso il comando del Rally Roma Capitale 2026 dopo l'uscita di strada di Andrea Crugnola nella prova speciale 6. Scopri la classifica aggiornata e i dettagli della gara.

Il Rally Roma Capitale 2026 ha vissuto un colpo di scena nella giornata di sabato, con Roberto Daprà che ha preso il comando della classifica dopo l’uscita di strada di Andrea Crugnola nella prova speciale 6. La gara, che vede la partecipazione di piloti del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally ha offerto spettacolo e suspense fin dal primo giorno.

L’errore di Crugnola e l’ascesa di Daprà

Andrea Crugnola, leader fino alla prova speciale 5, ha commesso un errore in una curva verso destra della prova speciale 6, finendo fuori strada. Nonostante non ci siano state conseguenze fisiche o danni particolari, la sua Lancia è rimasta bloccata, costringendolo al ritiro. Questo ha aperto la strada a Roberto Daprà, che ha chiuso il sabato saldamente al comando con un margine di 20 secondi su Teemu Suninen.

La classifica aggiornata

Al terzo posto si è posizionato Bostjan Avbelj seguito da Giandomenico Basso. Un quartetto tutto francese completa la top 10, con Yoann BonatoArthur PelamourguesPablo Sarrazin e Yohan Rossel che si contendono le posizioni. Nikolay Gryazin altro protagonista fino alla prova speciale 6, ha dovuto ritirarsi per un problema al cambio.

La sfida tra Italia e Francia

Il weekend del Rally Roma Capitale 2026 è anche l’occasione per un’inedita sfida tra le Nazionali di rally di Italia e Francia. Questo aggiunge un ulteriore livello di competizione e spettacolo alla gara. Simone Campedelli altro protagonista del CIAR si avvicina alla top 10, attualmente in dodicesima posizione assoluta.

Le prove speciali e il programma

Domani, ultima giornata di gara, sono previste quattro prove speciali per oltre 70 km cronometrati. La gara si preannuncia emozionante, con i piloti che dovranno affrontare tracciati impegnativi e condizioni variabili. La classifica attuale vede Daprà in testa con un vantaggio significativo, ma nulla è ancora deciso.

Il Rally Roma Capitale 2026 continua a regalare emozioni e colpi di scena, con i piloti che si contendono ogni secondo di vantaggio. La gara è seguita con attenzione dai tifosi e dagli appassionati di rally, che attendono con ansia la conclusione di questa edizione ricca di sorprese.