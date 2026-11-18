JAECOO diventa auto partner internazionale del nuovo film di Francis Lawrence, con il SUV plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-P protagonista in Italia.

Il marchio JAECOO, parte di OMODA & JAECOO del Gruppo Chery, è auto partner di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo della saga cinematografica diretta da Francis Lawrence. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026. La collaborazione, sviluppata a livello internazionale, coinvolge anche l’Italia e ha come modello di riferimento il SUV ibrido plug-in JAECOO 7 SHS-P.

Il messaggio della collaborazione: superare le convenzioni

Il tema che unisce film e marchio è «Break the rules. Begin a new era», un invito a non accettare i limiti tradizionali e a guardare avanti. Nell’universo di Hunger Games il coraggio di infrangere le regole è ciò che spinge il cambiamento. JAECOO riprende questo spirito con il proprio claim «From Classic, Beyond Classic», che rilegge il concetto di SUV attraverso design, tecnologia e versatilità.

JAECOO 7 SHS-P, il modello scelto per l’Italia

Per il mercato italiano il modello legato al film è la JAECOO 7 SHS-P, versione plug-in hybrid dotata del Super Hybrid System (SHS) di OMODA & JAECOO. Il sistema è pensato per unire prestazioni, efficienza e autonomia complessiva, adatto sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi più lunghi.

Iniziative digitali ed eventi in Italia

Il progetto internazionale prevede attività di digital marketing ed eventi pop-up a tema nei mercati coinvolti. In Italia Notorious Pictures presenterà il film alla stampa mercoledì 18 novembre alle ore 20.30 al Notorious Cinemas Centro Sarca di Sesto San Giovanni (Milano), il giorno prima dell’uscita nelle sale.

Tratto dal romanzo di Suzanne Collins, il film è diretto da Francis Lawrence e riporta lo spettatore a Panem, 24 anni prima degli eventi del primo film. Racconta la storia del giovane Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games. La saga, composta finora da cinque film, ha superato i 3,3 miliardi di dollari di incassi complessivi nel mondo.