Bulega trionfa a Misano: record e futuro in MotoGP

Nicolò Bulega continua a dominare il campionato Superbike con una prestazione straordinaria a Misano. Il pilota italiano ha conquistato la sua 23esima vittoria consecutiva, stabilendo un nuovo record nella categoria. La sua performance è stata coronata da un nuovo record della pista nella Superpole, con un tempo di 1:31.343.

Bulega ha espresso grande soddisfazione per la vittoria a Misano, definendola una gara speciale. “Ci tenevo tanto a vincere qui”, ha dichiarato il pilota dopo la gara. “Abbiamo lavorato molto bene e sono contento di aver vinto a Misano.”

La Superpole e la Gara 1

La Superpole di Misano è stata un dominio assoluto per Bulega, che ha stabilito un nuovo record della pista. Il suo compagno di squadra Iker Lecuona ha chiuso al secondo posto, mentre Yari Montella ha completato il podio. Tra gli altri italiani, Axel Bassani ha chiuso quarto, Alberto Surra sesto e Andrea Locatelli settimo.

La Gara 1 ha visto Bulega confermare la sua supremazia, con Lecuona e Montella a completare il podio. La gara è stata caratterizzata da diverse cadute, ma Bulega ha mantenuto la calma e ha guidato con sicurezza fino alla vittoria.

Le dichiarazioni di Bulega sul futuro

Bulega ha parlato anche del suo futuro in MotoGP, esprimendo la sua gratitudine per il supporto di Ducati. “Al momento non posso dire molto”, ha dichiarato il pilota. “Sento di avere il supporto di Ducati e questo è importante. Abbiamo delle novità, ma non posso dirvele.”

Il pilota italiano ha anche commentato la performance del suo compagno di squadra Lecuona in MotoGP. “Sono molto contento che Iker sia andato forte”, ha detto Bulega. “Per me è un bene, così come per la Superbike, perché dimostra che un pilota competitivo nel nostro campionato può esserlo anche in MotoGP.”

Il programma del weekend

Il round di Misano prosegue con la Superpole Race domenica alle 11:00 e Gara 2 alle 14:00. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Bulega punta a continuare la sua straordinaria striscia di vittorie e a consolidare la sua leadership nel campionato.

La performance di Bulega a Misano ha confermato la sua capacità di dominare il campionato Superbike. Con 23 vittorie consecutive, il pilota italiano sta scrivendo la storia della categoria e guardando con ambizione al futuro in MotoGP.