BYD Dolphin G DM-i: tecnologia, design e prestazioni della nuova compatta ibrida

La BYD Dolphin G DM-i è la nuova compatta ibrida plug-in progettata per il mercato europeo, con un'autonomia elettrica fino a 105 km e consumi fino a 71 km/l.

BYD entra nel mercato europeo con la Dolphin G DM-i una compatta ibrida plug-in progettata per rispondere alle esigenze degli automobilisti del Vecchio Continente. Con un’autonomia elettrica fino a 105 km e consumi dichiarati fino a 71 km/l, questa vettura promette di rivoluzionare il segmento B.

La Dolphin G DM-i è lunga 4,16 metri e offre un equilibrio perfetto tra design moderno e praticità quotidiana. Durante la prova su strada, abbiamo testato le sue prestazioni su un percorso misto tra città e strade extraurbane, valutando comfort, autonomia e facilità di guida.

Design e interni: eleganza e funzionalità

Il design della Dolphin G DM-i è pensato per attrarre il pubblico europeo, con linee moderne e proporzioni equilibrate. Le prese d’aria integrate nel paraurti sono funzionali senza appesantire il disegno complessivo. Il frontale riprende il linguaggio stilistico di BYD, con forme morbide che contribuiscono a un aspetto più largo e stabile.

All’interno, l’abitacolo è progettato per la praticità, con uno spazio ampio e comandi intuitivi. Il cruscotto digitale da 8,8 pollici e l’infotainment da 10,1 o 12,8 pollici, a seconda dell’allestimento, offrono un’esperienza di guida connessa. La ricarica wireless per smartphone e i vani portaoggetti ben distribuiti completano l’offerta.

Prestazioni e autonomia: la tecnologia Super Hybrid DM-i

La tecnologia Super Hybrid DM-i è il cuore della Dolphin G DM-i. Questo sistema ibrido plug-in privilegia la trazione elettrica nella maggior parte delle situazioni, offrendo un’autonomia elettrica fino a 105 km e una percorrenza complessiva superiore a 1.000 km. Durante la prova, abbiamo apprezzato la fluidità e la silenziosità della guida in modalità elettrica.

Il motore elettrico da 163 CV garantisce prestazioni brillanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. La gestione intelligente dell’energia assicura che il motore a benzina intervenga solo quando necessario, mantenendo bassi i consumi e prolungando la vita della batteria.

Prezzi e allestimenti: un’offerta completa

La gamma della Dolphin G DM-i è articolata su quattro allestimenti: Active, Boost, Comfort e Sport. La versione d’ingresso, Active, offre una dotazione completa con fari Full LED, sensori di parcheggio, climatizzatore automatico e infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

L’allestimento Boost include una batteria più grande da 18,3 kWh, che porta l’autonomia elettrica a 105 km, oltre a sedili riscaldati e ricarica wireless. La Comfort aggiunge elementi premium come l’head-up display e il tetto panoramico, mentre la Sport si distingue per dettagli estetici dedicati.

I prezzi partono da 24.790 euro per la versione Active, con sconti di lancio che la portano a 23.640 euro. La Boost è disponibile a 27.290 euro, la Comfort a 28.790 euro e la Sport a 30.790 euro.

La BYD Dolphin G DM-i rappresenta un passo avanti significativo nel segmento delle compatte ibride plug-in, offrendo un mix di sostenibilitàprestazioni e comfort che la rende una scelta ideale per gli automobilisti europei.